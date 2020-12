Redacción

Irapuato.- Ante festividades decembrinas en el municipio como: los Barrios, posadas, Navidad y Año Nuevo, las autoridades de Salud invitan a la ciudadanía a cuidarse y evitar realizar o acudir a reuniones masivas para prevenir contagios por Covid-19.

José Luis Martínez Cendejas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, exhortó a la población a vivir estas festividades de manera diferente y que, en esta Navidad, el mejor regalo para todas las familias sea la salud.

“¿Cómo vamos a darles ese regalo? Protegiéndonos, a no hacer festividades, no estar haciendo eventos multitudinarios, no estar asistiendo a eventos con abundante gente, no estar haciendo las festividades como antes lo hacíamos en casa, recibiendo a los amigos, recibiendo a los familiares, hagámoslo protegiéndonos todos”, explicó.

Es importante que, en esta temporada, cuidemos de quienes más queremos, para que no nos falte nadie.

En estas fiestas, aunque solo estemos en familia, es importante utilizar el cubreboca y lavarse las manos constantemente, para reducir las posibilidades de contagio por coronavirus, agregó.

