Enrique Pérez

San José Iturbide.- Tanto autoridades municipales como de Educación se comprometieron a crear estrategias y sumar esfuerzos para ir en búsqueda de un total de 412 alumnos de primaria y secundaria de San José Iturbide con los que no se tuvo contacto durante el ciclo escolar pasado, poniendo en riesgo su continuidad educativa.

Lo anterior fue expuesto durante la pasada Sesión del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (Comupase), encabezada por el delegado de Educación Regional Noreste, Héctor Teodoro Montes Estrada, y el presidente municipal, Genaro Martín Zúñiga Soto.

Sesión en la que se resaltó que prácticamente no se tuvo comunicación con 352 alumnos, puesto que no establecieron conexión virtualmente; mientras que los con 60 más establecieron una conexión intermitente durante los cursos a distancia. Es decir, en total son 412 alumnos de nivel primaria y secundaria con los que se no se ha establecido una comunicación permanente.

Derivado de esta situación, las autoridades educativas de la Delegación Noreste y municipales se comprometieron a sumar esfuerzos y colaborar de manera estrecha para establecer contacto directo con los estudiantes y sus familias, a fin que puedan reincorporarse a la actividad educativa.

“Como autoridades no nos podemos cruzar de brazos, sino al contrario, debemos salir en busca de esos alumnos para que se reincorporen al sistema educativo”, llamó Montes Estrada.

En el mismo sentido y para finalizar, la regidora Mireya Montes, integrante de comisión de Educación, como también el director de Educación Municipal, Alberto Narváez, indicaron que “se destinarán todos los recursos humanos de las distintas dependencias para contribuir en la tarea de búsqueda y evitar que alumnos en cuestión formen parte de las estadísticas de deserción escolar”.

Cabe mencionar que otro de los temas abordados en la sesión, fue la posible clausura del preescolar alternativo ‘Benito Juárez’, de la comunidad Ojo de Agua, por no contar con la matrícula mínima.

ac