Las cámaras de comercio de Guanajuato y estados cercanos se unirán a las mesas de seguridad para combatir este problema

Fernando Velázquez

León.- El presidente nacional de la Concanaco -Servytur, Héctor Tejada Shaar, anunció que en próximas semanas comenzarán a realizarse mesas de seguridad con representantes de los tres niveles de gobierno para atacar de forma coordinada este problema en todo el país.

El líder empresarial indicó que lo anterior es producto de una reunión que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la que acordaron llevarlas a cabo en las seis distintas regiones en las que tiene segmentados a sus afiliados la Concanaco.

Guanajuato pertenece a la región centro-occidente, a la cual también pertenecen las cámaras de comercio de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

En estas reuniones, detalló, participarán integrantes del gabinete federal de seguridad, junto con autoridades estatales, municipales, y representantes regionales de la Concanaco-Servytur.

“La seguridad es lo más importante que tenemos, no podemos pensar en turismo sin seguridad, un destino turístico no puede ser inseguro, no se puede abrir un negocio en un lugar inseguro, simplemente por nuestras familias y nuestros hijos, no podemos tener lugares inseguros. Entonces conscientes de que la seguridad es responsabilidad de todos, vamos a participar en conjunto con los tres órganos de gobierno”, dijo.

Añadió que, de acuerdo con datos del INEGI, en el 2020 la inseguridad representó un costo de 277 mil millones de pesos para México, por lo que subrayó que urge disminuir este indicador.

