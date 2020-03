Autoridades conmemoran Día de la Mujer con marcha y conferencias magistrales

Luis Telles

Valle de Santiago.- Con una marcha en favor de los Derechos de la Mujer por las calles céntricas de la ciudad, y dos conferencias magistrales realizadas en el jardín principal, autoridades municipales conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, en compañía de mujeres trabajadoras de la Administración Municipal.

A esta marcha se unieron autoridades educativas de la Universidad Tecnológica del Suroeste del Estado de Guanajuato, CETis 143; CECyTEG; los scouts y público en general.

En su mensaje el alcalde Alejandro Alanís Chávez se dijo muy agradecido y afortunado a lo largo de su vida, porque se ha cruzado con mujeres que le han formado en sus valores, compromiso, sensibilidad.

Dijo: “Yo creo que vale la pena decirlo, aunque sea muy obvio; este mundo y este municipio no sería igual si no tuviéramos ese toque y esa sensibilidad muy femeninas. A lo largo de la historia las mujeres han contribuido enormemente no solo en la constitución de una sociedad y de una comunidad, sino también en la transformación de la misma.

En seguida se llevó a cabo la conferencia ‘Amor propio’ de la maestra y terapeuta Nichdali Ochoa Lara, quien se dirigió a los asistentes mediante ejercicios y dinámicas e hizo hincapié en la valía de la mujer, y en cómo se debe considerar uno mismo el amor de su vida.

Asimismo, interactuó con el público, donde, mediante actividades recreativas, recomendó quitarse los diferentes disfraces que se usan, como el de víctima, y el de drama.

Después le siguió la conferencia ‘Mujeres con Pasión’ por parte de Georgina Tello, quien habló sobre el papel de la mujer hoy en día, la importancia de perseguir los sueños y la creatividad, el empoderamiento, y de algunas experiencias personales sobre la resolución de problemas y la participación en foros internacionales.

