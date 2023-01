El presidente señaló que aunque hay 12 detenidos que ejecutaron el plan, el autor intelectual del ataque contra Ciro Gómez Leyva falta

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva se trataba de un “asunto de Estado”. Por ello se debe seguir trabajando para esclarecerse a plenitud.

Lopez Obrador señaló que el ataque al periodista es grave porque de haberse consumado habría intensificado la campaña de desprestigio contra la 4T.

“Se sigue avanzando y es algo que nos importa mucho esclarecer, porque es grave, es un caso grave. Imagínense si se hubiese consumado este atentado, se hubiese cometido un crimen, la campaña de desprestigio en contra del Gobierno. Aparte de que estamos hablando de la pérdida de una vida humana, eso es lo más importante”.

Señaló que hay una connotación política, por lo que era importante llevar a fondo la investigación. Desde entonces “se ha avanzado, ya hay detenidos y ya se tiene información sobre las características de este grupo, que son desde luego gente dedicada a las actividades ilícitas”, indicó.

“Estamos buscando llegar a los autores intelectuales, porque estos fueron los que operaron, ejecutores, pero ¿quién fue el que ordenó y quién dio el dinero? porque todo esto se hace pagando, y saber qué propósito ¿por qué lo hicieron? ”, señaló.

No descarta que haya sido oposición

Sobre las hipótesis del atentado, el mandatario no descartó ninguna línea, dijo incluso que pudo ser orquestado por los conservadores y adversarios de la 4T.

“Yo no descarto que el conservadurismo hago eso, bueno, lo han hecho históricamente: golpe de Estado, destituyen, reprimen, no estoy inventando nada (…) No descartamos ninguna hipótesis, todo hay que analizarlo, nada más que a mi me llamó la atención de que participaron muchos, porque en el caso de un auto atentado ¿para qué tantos? Son tres o cuatro, pero acá fueron doce (detenidos)”, puntualizó.

Hasta el momento, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJ CDMX) van 12 detenidos. A estos se les ha abierto un juicio por el atentado del 15 de diciembre.

