Este asunto tardará un buen tiempo, por lo que no se advierte una afectación inmediata al auto abasto eléctrico

Lourdes Vázquez

Guanajuato .- El coordinador de los diputados del PRI, Alejandro Arias Ávila, señaló que, pese al llamado hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador a empresas con sociedades de auto abasto eléctrico a acercarse al gobierno para negociar la suspensión de sus contratos, no se advierte alguna afectación en lo inmediato. Primero se deberá probar que son ilegales como lo afirmó el titular del ejecutivo federal.

“Supuestamente les hace un llamado a sus abogados para que puedan platicar y ponerse de acuerdo cómo le pueden hacer porque son ilegales. Él dice que son ilegales, habrá que ver si eso es cierto. Las grandes empresas generadoras de auto abasto tienen abogados. Entonces esto apenas comienza, el litigio que se vaya a dar para ver cuál va a ser el resultado”, señaló.

Morena quiere hacer cortina de humo, afirma

Foto: Lourdes Vázquez

A decir del legislador priista, los simpatizantes de Morena y el presidente de México, afirman que por un lado no les preocupa que se haya votado la reforma eléctrica, pero actúan como si se les hubiera ido la vida en ello.

“Lo que pretende como siempre con cortinas de humo es tratar de hacer menor su dolor, de que no haya reforma eléctrica. Habrá que esperar evidentemente otro argumento que él utiliza, no soy afecto a la venganza, pero todo lo que hace es que es un ser muy vengativo”.

Reiteró que este asunto tardará un buen tiempo, por lo que no se advierte una afectación inmediata al auto abasto eléctrico.

“Mas bien está tratando de hacer aparentar que no le afectó, que no le dolió el haber perdido la votación en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, si alguien va a hacer algo no lo anuncia, lo hace y se calla, pero esta es la dinámica de tratar de demostrar que no pasó nada con sus hechos, pero parece que les pasó el tren por encima”.

En Guanajuato hay siete plantas que generan energía. A nivel nacional, hay un total de 234 permisos de autoabastecimiento, a decir de Andrés Manuel López Obrador se prevé revocar alrededor de 110 permisos considerados como ilegales.