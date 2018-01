Austeridad y transparencia en campaña, afirma Andrés Tereviño

El aspirante a la diputación local por el distrito III, asegura que si logra registrarse su campaña será sencilla y no generará publicidad innecesaria.

Daniel Vilches

León.- Andrés Treviño, aspirante a la diputación local por el distrito III por la vía independiente, se comprometió a que si alcanza el registro ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), su campaña será las más austera y transparente posible, además de que su financiamiento dependerá de los patrocinadores.

Lo anterior luego de que este lunes arrancó la campaña de los aspirantes a las diputaciones locales de Guanajuato por la vía independiente para recabar 3% de las firmas del padrón de cada distrito a encabezar, como uno de los requisitos que el IEEG para poder aparecer en las boletas electorales de los próximos comicios.

Treviño mencionó que no generará publicidad innecesaria durante su campaña para la recolección de firmas, presentará un corte semanas de las firmas recabadas, aceptará invitaciones al diálogo y no usará operadores políticos.

De alcanzar el registro, el independiente señaló que hará públicas sus declaraciones tanto patrimonial, como de intereses y fiscal, además se someterá a la supervisión permanente de un consejo de transparencia, no aceptará apoyos mayores a 10 mil pesos, no usará espectaculares ni publicidad en plástico, su equipo de trabajo no recibirá sueldo, no jugará sucio y participará en todos los debates a los cuales sea invitado.

“Quiero ser candidato independiente porque el diálogo con nuestros representantes no es ni del tamaño, ni de la calidad que debería, y si no hacemos política estamos haciendo que otras personas decidan por nosotros. Es momento de construir una nueva forma de hacer política, una que sea plural, diversa e incluyente, que nos represente a todos, y es por eso estamos aquí para que decidamos el futuro”.

