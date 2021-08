1.-Austeridad es el rumbo

Diego Sinhue Rodríguez

La sentencia categórica es que la primera impresión es la que cuenta. El resultado que se logre del Congreso de Autoridades Electas 2021, citado por el gobierno estatal con los próximos gobiernos municipales, es sustancial pues los planes de los nuevos para el trienio 2021- 2024 penden harto de las aportaciones que tengan de los gobiernos federal y estatal. La capacitación será por una cultura administrativa. El tema que ganó en el discurso de apertura de Diego Sinhue Rodríguez fue la odiosa austeridad que deben de aplicar por obvias razones.

Sin revelar su política económica para 2022, ni tampoco su perspectiva sobre la segunda parte de su sexenio, el gobernador les soltó que es momento de hacer una administración muy esbelta y mucho más eficiente, “el recurso no es el de los otros años”. Si había deseos oníricos de los ediles, debieron cambiarse a pesadillas. Para los distraídos, un segundo soplo; se ha gastado mucho en la pandemia, hay recortes y hay austeridad -nuevamente-. Los alcaldes tendrán que “reducir gastos y mejorar la recaudación”.

Fue como un despertar, aún para los municipios más grandes que van a gobernar las panistas Alejandra Gutiérrez, en León, y Lorena Alfaro en Irapuato. Se puede sostener de lo pintado en este congreso: quienes integrarán los ayuntamientos se sacaron la rifa del tigre; y aún falta la atención a la personas en condiciones de marginalidad, los pobres.

2.- Su fiesta

Luis Felipe Guerrero Agripino

En el sector público estatal ya se le conoce como “El Solitario de Retana 5”. La cadena de errores que le sigue desde la deficiente atención a la violencia contra universitarios, acoso y hostigamiento sexual a las mujeres dentro de la Universidad de Guanajuato (UG), a la cual confinó lejos de la sociedad civil que necesitaba respuestas locales para la pandemia de su Casa de Estudios, ha generado un vacío en torno al rector de La Colmena, Luis Felipe Guerrero Agripino, que pudo constatar en su informe anual de actividades 2020-2021.

El acto preparado en un formato híbrido para el Auditorio General de la UG, a diferencia de años de tradición universitaria, no contó con la presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que optó con interés por otros eventos, como inaugurar una capacitación para nuevos alcaldes; el mandatario optó por la sana distancia y un amable video donde relevó más a la comunidad que al rectorado. Como representante le envío al Secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Meza, de quien -se asegura- Guerrero Agripino toma distancia al coordinar tareas para el retorno a clases.

El soliloquio, la fiesta del rector, fue para el halago propio. Más pareció que la pandemia fue una mera gripe. Nada hubo de explicaciones de por qué cada vez más la UG se aleja de los primeros puestos de calidad entre las universidades del continente. Luis Felipe Guerrero Agripino, eso sí, jugó al futurismo, afirman dentro de La Colmena Legendaria: mostró nueva carta para su sucesión, un delfín, Rafael Romo, presidente de la Junta Directiva, su viejo amigo de generación, su confidente.

3.- Asiste a la inseguridad

Alvar Cabeza de Vaca

No pueden ignorar las autoridades en territorio estatal el perjuicio que causa al suministro de seguridad pública la llamada seguridad personalizada o “guarurismo”; aunque cumplen, no es papel de las policías. El cálculo que se hace para determinar el total del personal de una corporación paramilitar, es el número de habitantes de las plazas. La secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó que 6 alcaldes electos traen seguridad personalizada, en elecciones 33. No existe información de a cuántos se proporciona este servicio pero vulnera la seguridad general.

Al secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca –subordinado al gobernador- y a los secretarios y directores municipales de seguridad -subordinados a sus alcaldes-, al asignarles a sus corporaciones atender seguridad personalizada supone una tarea especial sin que se haga la evaluación para saber si son aptos para esa actividad y si no afecta el servicio. En el gobierno estatal existen algunos funcionarios con “guaruras”, asignados desde la policía, cuando debieran contratar un servicio especializado, privado, para ellos. Sean los secretarios o no.

En el momento existen funcionarios municipales, desde alcaldes hasta los electos que contrataron servicio privado; sin embargo, son varios a quienes se les asignan agentes policiacos. Además del personal que luego del periodo en el poder se le sigue proporcionando; este servicio extra de “guaruras” se extralimitó minando la capacidad de actuación de las fuerzas policiacas contra la inseguridad. La seguridad, inicia con potenciar corporaciones no mermándolas al quitarles gente.

De la Valija.- En omisión

Seguramente con el recuerdo de su primera elección como una muy joven diputada local en 1991, coincidente ascenso con el Ramonazo y el inicio de la llamada Concertacesión, la diputada priista Celeste Gómez Fragoso hizo evidente que la 64 Legislatura nomás no armoniza sus leyes respecto a reformas constitucionales y a leyes generales. Vaya ni siquiera cuando deben garantizarse derechos sensibles como el acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos para quienes no cuenten con seguridad social.

El Congreso del Estado, de mayoría panista, no ha armonizado la Ley de Salud con la Ley General, a pesar de que desde junio del año pasado debió haberse hecho. Pero lo más triste del caso es que en la Comisión de Salud que dictamina esa armonización, quien preside es un diputado de Morena, Raúl Márquez Albo, que ha sido incapaz de empujar una normatividad “bandera” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga

Vaya que le ha puesto empeño a la encomienda. Prácticamente ha cargado en sus hombros la encarnación de la Alianza Centro-BajíoOccidente, impulsada por su jefe, desde el fomento económico para que los guanajuatenses encuentren oportunidades de crecimiento apartir de las e xportaciones y ganar el mercado nacional.

Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable estatal, ha hecho que la plataforma Más México (MASX), dentro de la alianza, para vincular las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con la gran industria, sea una verdadera alternativa para desarrollar la economía local, pues busca sustituir importaciones.

Como estratega del desarrollo económico en el gobierno estatal, Mauricio Usabiaga muestra la altura de la vara: formar regionalmente alianzas por 32 mil 264 millones de dólares, para este año, vinculando a 80 compradores y 1,030 proveedores nacionales tan solo para el sector automotriz, donde Guanajuato es la punta de lanza. Y no es finta.