Austeridad de Morena está llegando a extremos, asegura Osorio Chong

CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que se ha convertido en un ademán populista las medidas de austeridad emprendidas por Morena en el Senado, las cuales consideró que han sido extremistas.

Criticó que se destaque en los medios si los legisladores comen jícama o mango en vasos de cartón, como lo han hecho.

“Su servidor salió en una foto porque el senador que está atrás de su servidor nos dio un vaso con mango. Y entonces ya son excesos. ¿De verdad eso es lo que quieren en el Senado de la República? Yo creo que los mexicanos no quieren eso, quieren austeridad pero no quieren acciones populistas y sí creo que se está llegando a un extremo por algunos, que lamento porque lo que tiene que valorarse es el trabajo legislativo y sí la productividad. Y las senadoras y los senadores tienen derecho de que en el proceso, si se alarga, puedan tener un alimento para poder seguir en sesión porque si no también va a pasar lo que vieron la última sesión”, expresó el priista.

En la sesión, pasado varios escaños estuvieron vacíos a lo largo de las casi siete horas que duró, ya que muchos legisladores salieron a comer. Por esta razón, en la Junta de Coordinación Política se aprobó que cuando las sesiones se prolonguen por más de cuatro horas, esté a disposición una barra de alimentos para las senadoras y senadores.

No obstante, el priista descartó que se vayan a reducir la duración de las sesiones. “Al contrario, por eso mismo se tomó este acuerdo. No tenemos ninguna oposición a tener una hora fija de salida, sí de entrada. Ustedes han visto que ha sido muy puntual el inicio de las sesiones, pero no se va a limitar el tiempo de nuestro trabajo. Al contrario, queremos darle salida a todo lo que tenemos que es mucho”, detalló.

Además, Osorio Chong indicó que existe el acuerdo de lograr una importante reducción del número de viajes de representación legislativa y en las próximas fechas se darán a conocer los alcances de este esfuerzo de austeridad; aunque reconoció que los legisladores podrán viajar a costa de su propio bolsillo, en aquellas tareas que no apruebe la Junta de Coordinación Política.