Aunque Morena asedia en segundo; acaricia Arredondo reelección

Si hoy fueran las elecciones para alcalde de Salamanca, el candidato panista ganaría por más de 17 puntos; el análisis revela que el Cabildo estaría integrado por representantes de al menos seis partidos

Salamanca.- Si hoy fueran las elecciones a presidente municipal de Salamanca, Antonio Arredondo obtendría la reelección gracias al voto duro del PAN y a la dispersión de preferencias entre varios candidatos, arrojó el más reciente estudio que elaboró la casa encuestadora TAG-Research.

El análisis exhibe que la dispersión de intención de votos que generan las candidatas del PRI y de Morena basta para hacer “competitivo” al panista Antonio Arredondo Muñoz, pero si se añaden los puntos que obtiene la candidata del PRD y los dos independientes, hacen más inalcanzable al candidato del PAN, que concentra el 39.1% de las preferencias, a casi dos semanas de efectuarse los comicios.

Beatriz Hernández Cruz, representante de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, ocupa la segunda posición con el 21.6%; desplazando al tercer puesto a la priista Coral Valencia Bustos que suma el 19.2% –su panorama es más complejo aún, si se considera que el PRI es el partido más rechazado por los salmantinos, con casi un 25% de menciones.

El estudio revela que hubo pocos cambios en las intenciones de voto respecto a la medición de mayo (Antonio Arredondo tenía 29.6%; Coral Valencia 15.4%; Beatriz Hernández 15.2%), lo que significa que las campañas han tenido poco efecto en convencer a los indecisos y/o a hacer cambiar de opinión a los electores.

Debido al número de plataformas políticas que obtendrían más del 3% de los votos que marca la ley electoral para asignar regidores, se advierte que el Ayuntamiento contará con al menos seis plataformas políticas diferentes, lo que podría generar discordancias en la toma de decisiones los siguientes tres años.

Jóvenes, los menos motivados por votar

Existe un entusiasmo moderado por acudir a votar entre los salmantinos, pues se estima que habrá una participación del 55% (en la elección federal de 2015 hubo una participación del 42% del listado nominal, y en el 2012 un 61%).

El segmento de los jóvenes el menos entusiasmado en acudir a votar, lo que adquiere mayor relevancia si se considera que este grupo poblacional representa casi una cuarta parte del listado nominal.

La inseguridad se mantiene como la principal preocupación entre los entrevistados, seguido por la corrupción, aunque resulta significativo que en quinto lugar se mencionó el asesinato de policías, ya que la encuesta se elaboró después del ataque ocurrido el viernes 1 de junio, en el que fallecieron seis agentes de vialidad.

Entre los entrevistados no se observó alguna obra realizada por la actual administración que se encuentre posicionada, lo que revela que el actual gobierno no será recordado por alguna obra en específico.

