A pesar de haber sido suspendido por las autoridades eclesiásticas, el ‘Padre Pistolas’ celebra misa en el marco de sus 45 años como sacerdote

León.- Aunque desde el pasado 4 de septiembre se notificó la suspensión a Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como ‘El Padre Pistolas’, de sus funciones sacerdotales, este, se ha mantenido oficiando misas.

Apenas durante el pasado domingo 23 de octubre, el sacerdote originario del municipio de Tarimoro, Guanajuato, festejó sus 45 años de ordenación sacerdotal, y criticó la sanción interpuesta por el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos.

“Después de haber sido amonestado en repetidas ocasiones, el día 4 de septiembre del presente año he suspendido al Pbro. J. Jesús Alfredo Gallegos Lara, por medio del decreto D15/22 (…) Por tal motivo, no tiene expedito el uso de licencias ministeriales”, se mencionó previamente en la carta enviada a los miembros eclesiásticos de la jurisdicción.

Esto, poco le importó al ‘Padre Pistolas’, que en su pasado sermón dominical habló no solamente de ‘respetar la palabra de Dios’, sino también, de los robos, la falta de humildad y el interés superlativo en el dinero.

“No habrá iglesia tan bonita como esta, pero a los padres no les interesa. Les interesan los carros del año, irse a Egipto y Tierra Santa, comer bien y otras cosas que no les puedo decir. Hay mucha diferencia”.

“Decía Román Acevedo; ‘no te metas a las parroquias, pero cuando te caiga un bautismo, una confesión o una boda, hazlo’. Es obligación y aunque le pidas permiso a los curas, los cabrones no están en su parroquia, ni por teléfono me contestan, a poco voy a andarles pidiendo. Ni madres, yo hago bautismos, bodas, quince años”, señaló el padre.

Un padre ‘grosero’

Algunas de las acusaciones que se han realizado sobre Jesús Gallegos es celebrar actos eucarísticos fuera de lo que le corresponde a su jurisdicción, pero también, el uso de groserías y las críticas a la propia iglesia. Ante ello, dio a conocer que tiene otras ‘preocupaciones’ que no entienden el resto del clero.

“De las maldiciones, ¿saben quién es Octavio Paz? El único Premio Nobel de Literatura mexicano, y dijo que las maldiciones mexicanas son las palabras más sinceras de los mexicanos”.

“Que me quiten el sacerdocio, que me lo quiten, yo voy a seguir haciendo mis carreteras. 13 millones compré de maquinaria, y López Obrador me pide los planos, y vamos a hacer carreteras chingonas que duren más de mil años (…) Si esta semana no resuelven, les vamos a tomar la catedral, y a ver de cómo nos toca. Están encabronadísimos. Miren, la diferencia es que a mí me preocupa hacer carreteras, pozos de agua potable, y me preocupan los cabrones que se están muriendo de cáncer, y ya van más de mil que curo, algunos con la pura bendición”, finalizó el sacerdote.

Anteriormente, se había señalado que, en caso de no respetar la sanción, el padre podría hacerse acreedor a penas establecidas en el derecho canónico.

