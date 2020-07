Aún sin fecha para el retorno a los colegios

Cuca Domínguez

Salamanca.- El delegado de la región VII centro sur de la Secretaría de Educación, Leonardo Flores Miranda, informó de una reunión de planeación y análisis de lo que será el próximo escolar; lo que lleva una serie de acciones que habrán de desarrollarse con las autoridades escolares, directores, supervisores, jefes de sector y de la USAE, en la que participaron 500 personas y donde se confirmó que hasta este momento no se tiene fecha para regreso a clases presenciales, inicialmente se dijo que sería el 10 de agosto pero este día no se confirmó.

“Dadas las características y el semáforo en rojo por Covid-19, parece ser que no hay condiciones para ese regreso presencial y aun no hay fecha que se defina, todavía están en análisis, revisando y viendo el comportamiento de la pandemia, que es el principal factor para este regreso presencial a clases, se especula que pudiera ser el 31 de agosto, pero no me atrevo a darlo como un hecho”, externó el delegado.

Entregan despensas

La Secretaría de Educación de Guanajuato llevó a cabo la entrega de despensas a 5 mil 341 alumnos pertenecientes 67 Escuelas de Tiempo Completo ante la contingencia sanitaria, en la Región Suroeste de Educación.

José Alfredo Cabrera Ortiz, director del plantel beneficiado, entusiasmado mencionó que es un gusto el poder apoyar a los padres de familia de los 426 alumnos que forman la matrícula de esta Escuela de Tiempo Completo, quienes han mostrado el total respaldo a sus hijos para sacar adelante sus estudios.

Eva María López Morales coordinadora del Programa de Alimentos de la escuela ‘Guadalupe Victoria’ de Valencianita, expresó su agradecimiento y apoyo a las autoridades responsable del programa por la entrega de despensas que les habrá de permitir fortalecer la alimentación de sus hijos y de su familia en estos tiempos que se viven.