Aún sin definir terrenos para nuevo edificio de Presidencia Municipal

Navarro reconoció que aún no se ha definido el lugar en donde se podría edificar el inmueble y subrayó que cabe la posibilidad de que no sea en los terrenos que ha estado mencionado

Redacción

Guanajuato.- Alejandro Navarro Saldaña, alcalde capitalino, manifestó que aunque le gustan los terrenos aledaños a DCEA para que se edifique el nuevo edificio de Presidencia municipal aún no tiene definido en donde será ya que no cuenta la donación del espacio de parte de Gobierno del Estado, aunque aseveró que hay pláticas y traen varias acciones sobre la mesa.

Incluso reconoció que aún no se ha definido el lugar en donde se podría edificar el inmueble y subrayó que cabe la posibilidad de que no sea en los terrenos que ha estado mencionado, que son los aledaños a DCEA, área en donde insistió ya hubo impacto con la construcción del edificio universitario y el del Congreso local, además dijo que fuera del centro es lo más cercano y de fácil acceso a la ciudadanía.

“La verdad creo que se nos adelantó, con todo respeto, la secretaria porque no tenemos todavía le terreno (…) cuando leo las declaraciones de la secretaria no sé a qué se refieren con que ahí no si aún no tengo definido exactamente en dónde; podría cambiar el lugar aunque ahí creo que es un lugar apto para la ciudad, donde según está las oficina de Gobierno y donde puede quedar bien las oficinas municipales fuera del centro sin que este tan retirado”.

Además en relación a lo dicho por Maria Isabel Ortiz Mantilla, Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, de “la bronca” en que se meterían al solicitar un cambio de uso de suelo una vez que esté aprobado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET), Alejandro Navarro dijo que la secretaria no trae la información completa y aseguró que en cualquier momento pueden hacer dicho cambio y más tratándose de un edificio público.

“En cualquier momento aunque sea después del PMDUOET podemos cambiar el uso de suelo y más para un edificio municipal, entonces no le veo broncas, me gusta esa zona y creo que ya está impactado con el congreso y con la Universidad (…) yo podría insistir ahí, ya vi que algunos ecologistas que no les gusta la idea, sin embargo hay que escuchar a todo el mundo y yo tengo mucho tiempo para escuchar, aun no tengo ni el terreno, ni la lana (…) ahora sí que diría mi abuelita no se me caliente granizo”.

Cuestionado sobre si ya habló con Gobierno del Estado y le han dado la venia, Navarro respondió “traemos varios temas ahí, ahora sí que ni si, ni no, sino todo lo contrario”.

Comentarios

Comentarios