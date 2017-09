Aún sin acuerdo estatal para Frente Ciudadano: Zamudio

Aunque ya se reunió con líderes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano, falta concretarlo

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Todavía no hay ningún acuerdo a nivel estatal sobre el Frente Ciudadano por México que formaron PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a nivel nacional, afirmó Baltasar Zamudio, presidente estatal del PRD.

“A nivel estatal todavía no hay ningún acuerdo en concreto, todavía no hay acuerdo de los órganos estatales. Hay un acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal de explorar esa posibilidad. He platicado con Humberto Andrade y con Ariel Rodríguez, pero todavía no hay acuerdo”. Baltasar Zamudio /Líder estatal del PRD

Admitió que ya se reunió con Humberto Andrade y Ariel Rodríguez, presidentes estatales del PAN y Movimiento Ciudadano.

Destacó que ésta sólo fue una reunión informal en la que únicamente hablaron de cómo ven el contexto nacional. Se realizó la semana pasada o antepasada.

-¿Hablaron de si van a formar el frente también en Guanajuato?, se le preguntó tres veces.

“Hablamos de la disposición para hablar”, respondió las mismas tres veces, sin referirse a ninguna definición.

En entrevista, el dirigente perredista aclaró que el registro del Frente Ciudadano por México ante el Instituto Nacional Electoral (INE) “es sólo una intención de conformar el frente. Tendrá que esperarse hasta el 17 de diciembre en que vence el plazo para registrar coaliciones. Todavía no hay ninguna coalición electoral”, dijo el dirigente estatal del PRD.

Explicó que para formar la coalición tiene que elaborarse una plataforma electoral y registrarla también ante el INE.

Por ello señaló que se tiene que esperar la definición de los órganos intrapartidarios del PRD.

“No tengo claridad de qué órganos son los que tienen que decidir, según los estatutos”, reconoció.

Mencionó que el 1 de octubre sesionará el consejo estatal de su partido en donde podría abordarse ese asunto.