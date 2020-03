Aún sin acuerdo de trabajo recolectores y autoridades municipales

Nayeli García

Irapuato.- Habitantes de la comunidad de Aldama advirtieron que no permitirán la instalación de una empresa de gas LP en la zona habitación de la colonia San José, pues temen que ocurra una tragedia fatal, dado que es paso obligatorio de miles de niños que acuden a la escuela.

“No se va a permitir, en realidad no se va a permitir, no estamos en contra de que se ponga en la comunidad, pero sí que busque un predio alejado de la zona habitacional en donde no haya colonos y no afecte a nadie”, comentó Carmen Barboza, quien se pronunció en contra de la instalación.

La mañana del martes, decenas de habitantes de la comunidad se reunieron con el director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar en el predio en donde será instalada la gasera, para exponer la inquietud que tienen y llegar a un acuerdo con la empresa gasera, pero ésta no se presentó, pese a que ya son tres las reuniones que se programan para llegar a un acuerdo.

Los habitantes de Aldama señalaron que el predio en el que se quieren instalar es zona de riesgo, pues cada año se inunda en temporada de lluvias, está ubicado junto a una antena pararrayos, está cerca de la zona deportiva, zona escolarizada y la zona habitacional de San José, en donde viven miles de personas.

“Nos van a quitar nuestra tranquilidad, esta es zona para vivir, no industrial, allá está los corredor industrial fuera de las viviendas y desde ese momento están haciendo las cosas mal, porque nunca nos avisaron, ¿dónde está la democracia? primeo se tiene que avisar al pueblo”, comentó Don Carlos, quien comentó que en esa zona constantemente se dan quemas y tener una gasera ahí, es de alto riesgo.

El director de Protección Civil, Juan Segoviano Tovar dijo que el predio técnicamente cubre con toda la normativa, pues si bien se habla de una zona escolar, las escuelas están a una distancia acorde a la norma, por lo que no tiene ningún impedimento para su instalación en la parte de seguridad.

Sin embargo, señaló que él está participando, no sólo en cuestión de seguridad, sino como intermediario entre la empresa gasera y los habitantes de Aldama para que se llegue a un acuerdo.

“En lo técnico cumple, tengo que comentarlo, pero una cuestión social es importante escucharla y tienen razón en su inquietud de que representa un riesgo y hay que escucharlos”, dijo.

Segoviano compartió que estarán dando capacitación a la ciudadanía para el manejo del gas LP en sus casas, además de que se va a prohibir el ‘pipeo’, que es que una pipa llene sus tanques a domicilio, lo cual sí consideró más peligroso que la instalación de la gasera.