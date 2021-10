Roberto Lira

Celaya.- A 12 días de haberse realizado el tercer informe de la presidenta municipal Elvira Paniagua Rodríguez, la secretaria particular, Omayra Morales Rodríguez, aún no cuenta con la información de los gastos hechos para el evento, dijo que antes de terminar la administración contará con la información completa.

El último informe de la presidenta municipal se realizó el pasado viernes 24 de septiembre con un presupuesto de 662 mil pesos por los que se contrató a la empresa C+C Valor Exponencial para la elaboración del documento del informe, la organización del evento, renta de equipo y cáterin, sin embargo, casi dos semanas después y a días de concluir la administración municipal no ha definido el detalle del pago.

“En eso estoy si me dan la oportunidad de cerrar para ya darles la información y se las mandó. Yo espero que, en esta semana, tengo que cerrar ya esta semana”, señaló la secretaria particular.

De la misma manera, la funcionaria negó que se le haya pagado al videografo de la Dirección de Comunicación Social por la elaboración de un video para el informe, sin embargo, no descartó que la empresa lo haya contratado. “Yo no, yo contraté a la empresa, no sé si le pagaría, yo hice mi chamba de contratar”, comentó.

Cabe resaltar que durante el evento del tercer informe dicho video no pudo ser reproducido en su totalidad, ya que audios e imágenes no estaban empatados.

La secretaria particular, señaló que por ahora solo se ha pagado la mitad del contrato a la empresa contratada, como parte del adelanto para realizar el evento y el resto se pagará después del análisis que se haga de lo realizado en el evento.