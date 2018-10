Aún no se sabe si instalación de cámaras en escuelas es efectiva: SEG

Yoloxóchitl Bustamante dijo que no se ha podido medir si la tecnología instalada ha funcionado para bajar los robos a las instituciones ya que llevan poco tiempo instaladas y todavía no se reúne mucha evidencia



Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aunque en 67 escuelas de educación básica en todo el estado ya se instalaron entre 8 y 10 cámaras de vigilancia en cada una, aún no se ha podido medir la efectividad de las mismas, es decir si se han logrado inhibir los delitos o el vandalismo.

A decir de la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Yoloxóchitl Bustamante, los eventos son muy espaciados y se tienen que reunir evidencias para poder medir dicha efectividad.

No obstante anunció que se prevé seguir comprando cámaras de video vigilancia para el siguiente año, aunque hasta el momento se desconoce cuántas y no se ha estimado el monto que se requerirá para ello, y todo ello irá en función de la valoración que se haga sobre el funcionamiento de las mismas.

“Dependiendo de la fecha en que fueron colocadas se ha visto qué ha pasado en cada una de las escuelas, pero todavía no tenemos datos numéricamente significativos (…) llevan tan poco tiempo instaladas las cámaras que todavía no tenemos mucha evidencia de que estén inhibiendo, ósea si hubiera un robo semanal, en dos meses, ya se ve si se disminuyó o no, pero aún no llegamos a esos niveles, son más espaciados o las incursiones para vandalizar son más espaciadas, entonces que en dos meses no haya habido una, no me garantiza que aunque estén las cámaras, en el siguiente mes no va a haber. Si necesitamos juntar evidencia para poder llegar a una conclusión”.

Y es que señaló que lo más importante antes que atrapar a los delincuentes, es trabajar con la comunidad para buscar la conciencia de que “todos somos responsables de las escuelas, que son un bien público”.

Respecto a la colocación de más cámaras para el siguiente año, Bustamante Díez dijo que se continuará con la revisión de cuáles escuelas están identificadas con mayores índices de robos y vandalismo.

Aunado a ello se estará monitoreando qué pasa con las escuelas a partir de que se colocaron cámaras y sí a pesar de contar con el equipo se siguen registrando casos “qué pasada después, que las cámaras estén ahí es para que nos dejen ver quiénes son los que cometen estos robos o vandalismo y a las autoridades que les corresponde, hagan lo que les corresponda para castigar a los ladrones”.

Finalmente dijo que se prevé que para el próximo año se instalen un número similar de equipos que los que se han colocada hasta el momento.

