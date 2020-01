Aún no saben si mejoró seguridad

No se ha hecho un corte de estadísticas para saber si la modalidad que se implementó es buena, porque el sistema no está ayudando a combatir la delincuencia

Jessica de la Cruz

León.- Hace poco más de 14 meses se implementó un nuevo modelo de seguridad en León, del cual hasta la fecha, no se ha hecho un corte de estadísticas para saber si la modalidad que se implementó es buena, porque el sistema no está ayudando a combatir la delincuencia. Y con tantos meses de prueba ya se puede hacer una evaluación para qué se cambia o con qué se sigue, así lo dijo la regidora e integrante de la comisión de Seguridad, Fernanda Rentería.

Los asaltos, los robos a transeúntes, a casa habitación y a comercio son parte del núcleo de inseguridad a lo que más se enfrentan los ciudadanos, y si no se dan resultados en esta cifra negra, es porque alguna estructura del modelo de seguridad no es eficiente en los resultados como se planeó.

La edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado la corporación y que preocupa, es que el ciudadano no crea en ellos, por lo tanto no se denuncia y ese tipo de estrategias son buenas, pero para entregar resultados a largo plazo y no en corto, que es esto último lo que se requiere en el municipio.

“Yo creo que la estrategia no está funcionando, creo que la estrategia del policía cercano, del estar ahí sí funciona, pero nos va a funcionar a largo plazo y tenemos que hacer algo preventivo a corto plazo, no podemos estar siendo reactivos”, añadió Rentería.

Mucho plazo a ciclistas

El regidor Salvador Sánchez Romero quien integra la comisión de Movilidad expuso que anteriormente en el municipio cuando se hacía una modificación al reglamento se entregaban multas de cortesía, primero a automovilistas, motociclistas, transporte público y así sucesivamente. Ahora que se integró a los ciclistas pasó lo mismo con esta modalidad. Pero ya tuvieron mucho tiempo para tener una cultura vial.

En el caso de otro tipo de sanciones Romero añadió que, donde no se ha detenido la coordinación de tránsito es con los automovilistas que incumplen con los estacionamientos prioritarios, pero donde sigue fallando el conductor es en el caso de llevar los niños en los asientos delanteros del carro, cuando deben de ir atrás.

