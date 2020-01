Aún no hay resolución de DD. HH. por acosos en UG

Verónica Cruz calificó como una intervención tardía la actuación de la Procuraduría, sin embargo dijo que sólo les resta esperar que las recomendaciones sean las adecuadas y que cumplan con las expectativas

Jazmín Castro/ Anna Maciel

León/Irapuato.- A casi un año y medio de que alumnas de la Universidad de Guanajuato (UG), interpusieran una queja colectiva en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), el organismo aún no ha dado la resolución.

La directora del centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, calificó como una intervención tardía la actuación de la Procuraduría, sin embargo dijo que sólo les resta esperar que las recomendaciones sean las adecuadas y que cumplan con las expectativas.

Fue en agosto del año 2018, cuando un colectivo de 17 alumnas y una docente del campus San Carlos La Roncha, interpusieron la queja 183-18-A.

La queja fue tomada por acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento, entre otros señalamientos.

De ese acontecimiento ha pasado un año cinco meses y hasta el momento el organismo no ha emitido la resolución.

“Ya están muy tardados y todavía no saca esa resolución la Procuraduría, ocurrió en agosto del 2018, nos han dicho desde hace un año que la tienen en el despacho del procurador, pero tiene mucho que leer o no lee nada, pero no la han entregado”, explicó.

Cambian caseta por rondines

El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, manifestó que la caseta de Policía que se colocó como parte de las peticiones de los alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMSI) de la Universidad de Guanajuato, se quitó esta semana por estar de vacaciones por lo que no tiene caso dejarla.

“Recordemos que el compromiso que se hizo fue con los estudiantes y ahorita están de vacaciones, (…) optamos porque un elemento apoyara en su unidad que está (…) en el sector vigilando”, comentó el secretario de Seguridad.

LC

Comentarios

Comentarios