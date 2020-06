Aún no hay fecha de apertura de templos pero sí protocolo de reactivación

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, manifestó que no se tiene una fecha de reapertura de templos ni realización de celebraciones religiosas y misas, sin embargo, ya se cuenta con un protocolo de reactivación que sería presentados a finales de este mes.

Luego de la declaratoria del color naranja en el semáforo federal de riesgo de contagio de Covid-19, el prelado celayense mencionó que los templos permanecerán cerrados atendiendo las indicaciones estatales, por lo tanto, el cierre se ha ampliado por tiempo indefinido.

Dijo: “Se cambia a fase naranja y estamos en repuntes, dices no, si ya habían quedado que los estados eran independientes, y vamos viendo como que no, para qué lanzar a la gente en la calle, no podemos acabar con esto y seguimos atizándole, tenemos ya desde hace 15 días el protocolo para cuando se abra, pero no queremos lanzar una fecha porque luego en seguida no va a faltar quien quiera que ya”.

Castillo Plascencia mencionó que el protocolo se daría a conocer a finales de este mes para con esto iniciar los preparativos necesarios para la reactivación y que los centros de culto no sean un foco de contagio.

Mencionó lo siguiente. “Necesitamos preparar equipos de limpieza, de recepción, etcétera; no podemos abrir como se abrieron los mercados, así como el gallinero, porque luego es el cochinero, de veras mucho del crecimiento se debe a esos desordenes, incluso se ha visto que las manifestaciones por los problemas que ha habido han aumentado, en Guadalajara es claro eso y en otros lados”.

Asimismo, Castillo Plascencia exhortó una vez más a la ciudadanía para que atienda las recomendaciones de las autoridades sanitarias, a continuar con el aislamiento social y solo salir a lo necesario haciéndolo con cubrebocas y aplicando gel antibacterial.

