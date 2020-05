Aún con pandemia arriban 50 jornaleros a Romita para la cosecha

Manuel García Gallegos

Manuel Doblado. – Luego del primer caso confirmado del Covid-19 en el municipio, las autoridades locales de Salud reforzaron los operativos.

Este día la directora de Salud municipal, Denisse Elizabeth Castellanos Rodríguez, encabezó revisiones a personas en lugares como la Central de Autobuses y las instalaciones del Banco Azteca en el centro de la ciudad.

Al respecto, sobre esta institución bancaria, señaló la funcionaria que se les clausuró el 10 de mayo por no cumplir con las medidas ordenadas de sana distancia ya que se exigía cubrebocas a sus clientes.

Informó la directora: “Por lo que se dialogó con los directivos y se les indicó que se les permitiría funcionar siempre y cuando se respetara las medidas sanitarias”.

Indicó la doctora Denisse Elizabeth Castellanos que independientemente a qué el banco Azteca cumpliera con el ordenamiento, la dependencia a su cargo, junto con Protección Civil y la dirección de Seguridad Pública municipal, realizan los operativos en esa institución, en la central camionera y otros lugares.

Indicó: “Se les toma la temperatura a las personas y si el registro pasa de lo normal, le pedimos a la persona que se retire, que no puede entrar al establecimiento”.

También dijo que, en la visita harán: “recomendaciones sanitarias, no se les va a permitir entrar si no traen cubrebocas, no se permitirá el acceso a adultos mayores y se les va a regalar gel antibacterial”.

