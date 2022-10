El aumento de periodo vacacional podría afectar a los negocios formales, señaló el Consejo Coordinador Empresarial

Fernando Velázquez

Guanajuato.- Líderes empresariales indicaron que es necesario establecer cierto periodo para ampliar el periodo vacacional a 12 días al cumplir el primer año de trabajo, además de que advirtieron que será una desventaja frente a la informalidad.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, dijo estar de acuerdo con esta iniciativa, pues tener un buen descanso es un factor elemental de cualquier empleo digno

Sin embargo, consideró que debería establecerse un margen de 3 o 4 años para permitir que las empresas, de forma escalonada, terminen por otorgar esos 12 días de vacaciones a los empleados que cumplan un año en la empresa.

Afectaría a los negocios

Además, advirtió que esto pondrá desventaja a los negocios formales respecto a los informales. Esto ya que es una prestación que no solo implica tener personal suficiente para cubrir a quienes se van de vacaciones y mantener así la productividad, sino también es una carga económica.

“Lo que yo sí creo es que esto va a acentuar mucho más la competencia desleal de los informales. Las empresas pagamos vacaciones y los informales muchas veces no dan esta prestación; si no quieres trabajar, te despiden, entonces se abre aún más la brecha en esta competencia desleal”, dijo.

Por lo anterior, el presidente del CCEL comentó que esta medida debería ir acompañada también de políticas que incentiven la formalidad. También permite a los trabajadores tener prestaciones como seguridad social y acceso a un crédito hipotecario.

Por su parte, el presidente de la Coparmex León, Héctor Rodríguez Velázquez, se manifestó a favor de que los trabajadores cuenten con tiempo suficiente para convivir con sus familias y descansar.

No obstante, apuntó que esto debe ir ligado a que sean más productivos y haya un compromiso por enfocarse en ser eficientes durante su jornada laboral.

Recientemente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer que los trabajadores tienen al menos 12 días de vacaciones a partir de su primer año cumplido de servicio.

Sin embargo, todavía falta que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda la avale para que pase al pleno.

Eliminar horario de verano, ‘cortina de humo’

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Luis Gerardo González García, aseguró que la eliminación del horario de verano es una cortina de humo, y es una reforma innecesaria.

Después de 26 años de ser utilizado en el país, esta semana la Cámara de Diputados aprobó eliminar el horario de verano, por lo que la propuesta ahora será sometida a votación en el Senado.

Al respecto, el líder empresarial apuntó que no conoce a alguna persona que se estrese por los dos cambios que hay en el horario año con año. Además de que sí se produce un ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Aseguró que este tema es una distracción respecto a otros asuntos relevantes en materia de educación, como la desaparición del programa de Escuelas de Tiempo Completo, o el tema de salud.

“Se me hace una bola de humo, creo que no tiene por qué hacerse el cambio. Yo no conozco a una sola persona que se estrese porque se le cambie el horario o no. Creo que la luz da mucha más productividad a la gente, creo que sí hay un ahorro para la CFE, pero creo que esto es más una maniobra de distracción”, dijo.

Sí hay ahorro, asegura

En su momento, el líder de la Concamín Bajío, Ismael Plascencia Núñez, sostuvo que hay estudios que demuestran que el horario de verano sí representa un ahorro en el consumo de energía, aunque también este es marginal.

El horario de invierno comenzará a partir del primer minuto del lunes 31 de octubre, cuando tendrá que retrasarse una hora el reloj y será el que se quede de forma permanente. Esto siempre y cuando la propuesta de eliminar el de verano sea aprobada en el Senado.

