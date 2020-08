Aumento de muertes por Covid es el regazo en la validación de actas de defunciones: Salud

Fernando Velázquez

Guanajuato.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, aclaró que el crecimiento que ha habido en los últimos días en el reporte de decesos por covid-19 que realiza la dependencia no obedece a un aumento en la cantidad de muertos, sino que se trata de un rezago que se arrastra en la validación de actas de defunciones.

Lo anterior, luego de que en los últimos tres días hayan sido reportados 159 fallecimientos a causa de la covid-19: 35 el lunes, 39 el martes, 40 el miércoles y 45 el jueves.

Al respecto, Daniel Díaz explicó que muchos de esos decesos en realidad ocurrieron desde julio, pero hasta ahora se ha podido confirmar mediante una prueba que en efecto murieron por el nuevo coronavirus, pues antes solo estaban como casos sospechosos.

“La Secretaría de Salud está haciendo un gran esfuerzo para que sus unidades reporten prácticamente el mismo día de la defunción y al día siguiente ya esté subida a plataforma, es lo que queremos que hagan todas las instituciones para que no tengamos este desfase en la información (…) no es que estén muriendo más personas, definitivamente no es así”, explicó.

