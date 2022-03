De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública las extorsiones en Dolores Hidalgo han aumentado porque la gente no toma en serio las medidas

Roberto López Arrieta

Dolores Hidalgo .- El aumento en las extorsiones, se debe a que la gente se confía, no toma las medidas necesarias y no cobra conciencia al pensar que no le va a pasar, así lo aseguró el Secretario de Seguridad Pública, Rafael Hernández.

Este jueves Correo dio a conocer que las extorsiones incrementaron más del 500 % a comparación con el mismo mes del año pasado, esto de acuerdo con datos del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Y mientras el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que estas cifras se deben a que “la gente está animándose a denunciar”, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo, dijo que las cifras han crecido debido a que las personas se “confían y no toman medidas de precaución”.

Foto: especial

“La gran mayoría de las personas tienden a contestar llamadas de números telefónicos que no conocen. El hecho de que contesten y tengan la curiosidad de saber quién les llama es muy fácil que las personas escuchen a estos extorsionadores; incluso no es que inmediatamente les pidan dinero, sino que les generan hasta un atractivo, como una premiación o un depósito en supuesto beneficio para ellos”, dijo Rafael Hernández.

Explicó que el otro modus operandi es enganchar a las víctimas al hacerse pasar por familiares, para obtener datos y poderlos amenazar en otra llamada, “nosotros mismos proporcionamos información de nuestra propia familia y de ahí sacan datos para poder fingir un secuestro virtual o amenaza en contra de algún familiar, atentado, etcétera; eso les genera un pánico que provoca que no cuelguen y, al menos en Dolores Hidalgo, empezó a tener auge sobre los secuestros virtuales a través de llamadas telefónicas”.

Foto: especial

Rafael Hernández dijo que hay una gran difusión a nivel estatal sobre la prevención de este delito, así como estrategias municipales, por lo que invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar y reportar de inmediato al 911.

“El problema es que los ciudadanos se enganchan sin prever que son llamadas de números que no conocen. Lo que se debe hacer y la recomendación es evitar contestar números que no conocemos o si es necesario hacerlo, en el momento en el que nos hablen de un premio, de una amenaza o de un secuestro, debemos colgar y bloquear ese número…El problema es que los ciudadanos no cobramos conciencia ante este tipo de llamadas de extorción, porque sentimos que a nosotros no nos va a pasar”, finalizó.

MJSP