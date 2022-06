Un último aumento de Covid en Guanajuato de hasta el 770% en los casos promedios diarios, evidencia la llegada de la quinta ola

Guanajuato.- En el lapso de la última semana Guanajuato ha superado los mil casos por Covid y logró sextuplicar el promedio diario de los meses anteriores. De esta manera, incluso supera la suma de lo reportado en el periodo de abril-mayo, cuando contabilizaba 1 mil 695 casos en 60 días.

Con el último repunte de hasta 770% que reportó Guanajuato al pasar de los 30 casos el 20 de junio a los 261 este martes, la entidad alcanzó los 1 mil 294 casos en tan sólo una semana.

De esta manera, el promedio diario de los últimos días alcanza los 185 casos según registros de la Secretaría de Salud de Guanajuato. Esto es, un incremento del 560.71% en comparación con el de los meses anteriores, cuando reportaba 28 casos diarios en promedio.

Las cifras evidencian el incremento de Covid en Guanajuato del último mes y que en el lapso de las últimas semanas ha retomado cifras por arriba de los 200 casos. De estas, las más altas se reportaron el pasado 17 de junio, cuando alcanzó los 287 casos confirmados y ayer, 21 de junio, con 261.

Pese a ello, las hospitalizaciones y defunciones confirman lo ya advertido sobre síntomas más leves. Luego que, con fecha en el 19 de junio, Guanajuato reporta 13 personas hospitalizadas por Covid y sólo una de ellas intubada.

En tanto, no reporta defunción alguna por esta enfermedad.

Al día de hoy, Guanajuato alcanza los 286 mil 560 casos de contagio por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. En tanto, suma 15 mil 160 muertes y mantiene 507 casos en investigación.

Ante aumento de Covid en Guanajuato, prevenir

Ya por la llegada de la quinta ola Covid, el especialista Alejandro Macías reconocía que era previsible con la llegada de las nuevas subvariantes de ómicron —la BA.5 y la BA.2.12.1—. Sin embargo, pronosticó que este nuevo repunte no será de gran intensidad ni provocará la saturación de hospitales.

Lo anterior, con base en la inmunidad que ha alcanzado una gran parte de la población —al enfermar o con la vacuna—. Pero también por la baja agresividad de las nuevas subvariantes.

“No es sorpresa lo que estamos viendo, ya se había anticipado que íbamos a tener una quinta oleada. Por fortuna, no está siendo catastrófica, no está colapsando a las instituciones. Va a entrar en la mayoría de las regiones de la mano de las nuevas subvariantes de ómicron, pero no debe causar pánico, debe causar acción”, dijo.

Bajo esta premisa, Alejandro Macías subrayó que la ciudadanía debe tener claro que la pandemia no ha terminado. Por ello reiteró que es necesario mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados, y favorecer los espacios ventilados.

El aumento de Covid en Guanajuato también aporta al de cifras nacionales, donde en los últimos registros se habla de hasta 13 mil 752 casos confirmados. Asimismo, en total, México reporta 41 muertes por Covid, con las que alcanza las 325 mil 458 defunciones.

