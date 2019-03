“Aumento al pasaje hasta que transportistas cumplan”

El titular de Movilidad dijo que algunos de los acuerdos incumplidos por los concesionarios son el brindarles a los conductores seguridad social, un sueldo fijo, así como capacitación

Yadira Cárdenas

Salamanca.- No habrá aumento a la tarifa del transporte público mientras no se hayan cumplido todos los acuerdos establecidos hace dos años con los transportistas cuando se autorizó el último ajuste, así lo señaló el director de general de Movilidad y Transporte, Martín Rodríguez Ayala.

Tras la autorización del Ayuntamiento para la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria hace unos días, el funcionario municipal señaló que esto no significa que se tenga que dar un incremento, puesto que se requiere de una revisión a fondo del documento que se firmó en el 2017 entre el municipio y los concesionarios cuando se otorgó el aumento de un peso a la tarifa.

Informó que será la próxima semana cuando se ratifique la instalación de esta comisión y se tenga el primer acercamiento con los transportistas, aunque reconoció que algunos concesionarios han mostrado interés por que se logre un aumento de tarifa en este año.

“Aún no hay nada apalabrado, antes de hablar se tiene que ver el resultado del último estudio tarifario porque existen algunos compromisos y vamos a ver cuáles se cumplieron y cuáles no, tiene que haber condiciones para comenzar un nuevo estudio tarifario y hasta el momento no se tiene”.

Adelantó que algunos de los acuerdos incumplidos son el brindarles a los conductores seguridad social, un sueldo fijo, así como capacitaciones continuas, y destacó que todos los operadores están obligados a contar con la licencia de manejo tipo B que es la correspondiente para realizar su labor.

“Hubo otros temas que son los que estaremos revisando, tenemos muchos proyectos para la mejora del transporte público que estaremos dando a conocer, pero por lo pronto al menos al momento no hay aumento”, mencionó

Último aumento en 2017

El último incremento a la tarifa del transporte público fue de un peso y se autorizó en junio del 2017.

En la zona urbana quedó en 9 pesos tarifa normal y 5.50 preferencial, mientras que en la zona suburbana varía de acuerdo a la distancia de cada comunidad.

MEJZ*