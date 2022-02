La alcaldesa señaló que los empresarios del sector se organizarán en 2 empresas en lugar de uno como se había acordado

Nancy Venegas

Irapuato.- La petición de los concesionarios del transporte público para aumentar las tarifas del servicio no será valorada por el Municipio, así lo confirmó la alcaldesa Lorena Alfaro García, tras señalar que el convenio marco del Sistema Integrado de Transporte de Irapuato (SITI) se modificará porque los empresarios del sector se organizarán en 2 empresas en lugar de uno como se había acordado desde la Administración anterior. Insistió en que una de las prioridades es la renovación de unidades.

“Este tema que me comentan un estudio para el incremento de la tarifa no se tocó, no se va a tocar; lo primero que tenemos que hacer es echar a andar el prepago, ya hay acuerdos que se tomaron con ellos en su momento, que no se han cumplido y me refiero concretamente a la constitución de una empresa que permita que el prepago pueda continuar… En este momento, lo único que veo factible es que se cumplan con los acuerdos que ellos mismos firmaron con la administración pasada y que nosotros estamos interesados en que se concluya el prepago, en beneficio de los usuarios, en este momento sí (se descarta) el aumento, debo decir que hay buena comunicación con los concesionarios”, dijo Alfaro García.

Y es que, los concesionarios del transporte público, pedirían al municipio la realización de un estudio para considerar el incremento a las tarifas del servicio tras los estragos financieros provocados por la pandemia de Covid-19.

Desde la pasada Administración local cuando se firmó el convenio marco para dar paso al SITI, se acordó que los empresarios del sector se integrarían en una empresa, compromiso que incumplieron pues no lograron ponerse de acuerdo y ahora se conformarán en 2 empresas. La presidenta municipal, explicó que se modificará el documento para continuar con el SITI.

Sin precisar cifras sobre la antigüedad del parque vehicular del transporte público, Alfaro García, señaló que los concesionarios incumplieron también el convenio en cuanto a la renovación de las unidades, lo cual debe ser una prioridad para mejorar el servicio.