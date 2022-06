La brecha entre orquestas tras el aumento de salarios de la OSUG alcanza incluso los 20 mil pesos en el caso de un músico principal de sección

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Pese al aumento del 10 por ciento en los salarios de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG); estos siguen estando bajos en comparación de Orquestas como la de la Universidad Veracruzana, mejor conocida como la Orquesta de Xalapa; así como las Orquestas Filarmónicas de Jalisco y de la UNAM, que encabezan el ranking a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica en cuanto a calidad musical.

Con el aumento a los salarios de la OSUG, un músico de fila ganará 21 mil 583 pesos a partir de agosto mientras un músico de la misma posición en la Orquesta de Xalapa gana 31 mil 969 pesos. Esto de acuerdo con el tabulador de la Universidad Veracruzana obtenido a través de Transparencia.

En tanto que en la Orquesta Filarmónica de Jalisco un músico de fila devenga 34 mil 800 pesos mensuales y para los de la UNAM 21 mil 630, pero sin contar demás prestaciones en este último caso. Lo anterior tras consultarse los tabuladores de ambas orquestas entregados por Transparencia.

Por su parte, un músico principal de sección de la OSUG ganará con el aumento 24 mil 393 pesos, cuando sus homólogos en la Orquesta de Xalapa ganan 41 mil 279; en la de Jalisco, 45 mil 240 pesos; y la UNAM, 25 mil 872 pesos.

Un “acto de buena voluntad”

De ese tamaño es la diferencia de salarios. No obstante, para los músicos de Guanajuato el incremento del 10 por ciento representa un acto de buena voluntad y de reconocimiento a las necesidades en la Orquesta.

“Desafortunadamente el rezago salarial es bastante grande, sabemos que no se puede resolver de tajo, pero lo vemos como un acto de buena voluntad”, destacó el músico Fidel Berrones, en entrevista para Correo.

Piden posibilidad de escalar

El violinista dijo que los músicos de la OSUG presentaron una propuesta al Rector Luis Felipe Guerrero Agripino para crear nuevas categorías para que los integrantes de esta orquesta puedan ir escalando y lograr un mejor salario.

Esto implica cambios en los estatutos universitarios y en el reglamento de la propia orquesta.

La intención de los músicos es que puedan lograr ascensos como ocurre con el personal docente y administrativo.

“En la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato no hay ascensos. Yo tengo 25 años con la misma categoría y no tengo opción. Si quiero ser principal no hay una reglamentación para poder ascender, hay que esperar a que el principal se jubile para poder aspirar. Pero es una posibilidad para una sola persona, tiene que haber un cambio en los estatutos”, enfatizó Fidel Berrones.

En el documento socializado con los músicos donde se informó del incremento salarial, se les informó que la Universidad elaborará un proyecto de reglamento para “tener certeza de los procesos de recategorización de integrantes de la OSUG”.

Estos que, precisa, “se efectuarán cuando se cuente con la suficiencia presupuestal respectiva”. Los músicos esperan que esto no quede solo en el tintero.

El músico apuntó que también es una buena noticia que se pueda contar con un seguro para los instrumentos que ellos mismos han adquirido. Esta es una propuesta que viene de años atrás, tras registrarse robos que afectan el patrimonio de los músicos.

Aún hay mucho trayecto qué recorrer para que se reconozca a los músicos de la OSUG como debiera ser.

10% tras múltiples protestas

Tras las múltiples manifestaciones y protestas por parte de los músicos de la OSUG, finalmente el rector general Luis Felipe Guerrero Agripino emitió un acuerdo para la retabulación salarial del 10% a partir del 1 de agosto del 2022.

En el documento se anexa una tabla comparativa de lo que ganaban los músicos hasta 2021, el aumento del 3. 5 de junio de 2002 y lo que ganarán. Así, el concertino pasó de los 34 mil 188 pesos a los 38 mil 765 pesos. Mientras que sus asistentes, de los 22 mil 578 pesos a los 25 mil 537.

Por su parte, los músicos principales, coprincipales y los de fila pasaron desde unos 19 mil pesos a los 21 mil y 24 mil, en el caso de los primeros.

Desde el 25 de octubre del 2021 y ante el cambio de contexto económico en México y Guanajuato, los músicos solicitaron un aumento salarial para la OSUG. Así, en pleno marco de su presentación en el pasado Festival Internacional Cervantino, elevaron una pancarta que llamaba a las mejoras.

Las demandas continuaron sin atención hasta este viernes 3 de junio que incluye la ampliación de la plantilla de personal artístico —otra de las demandas—. Bajo este marco, la UG se comprometió a continuar los esfuerzos para incidir en el desarrollo de “la emblemática orquesta”.

