Nayeli García

Irapuato.- El Sistema Integrado de Transporte de Irapuato (SITI) advierte la implementación de una ‘tarifa diferencial’ de dos pesos a los usuarios del servicio que paguen en efectivo y que no hagan uso de la tarjeta del sistema de prepago; es decir, se pagará 12 pesos en lugar de 10, si se paga en efectivo un pasaje en tarifa general.

A unos días de que termina la administración el Gobierno Municipal, con el voto reservado de los regidores del PRI, Karen Guerra y Gerardo Padilla Fuerte en la clausura seis del Convenio de colaboración y aportación de recurso para el transporte, con el Fideicomiso para la Adquisición, Modernización y Administración del Sistema de Cobro Controlado del Municipio de Irapuato se aprobó contar con una tarifa diferencial con un incremento de dos pesos en la tarifa general, es decir que si el usuario paga en efectivo tendrá que pagar 12 pesos en lugar de 10.

Esto pese a que hace apenas el 23 de agosto del 2019, es decir hace poco más de dos años, el Municipio aprobó incrementar dos pesos la tarifa del servicio de transporte que pasó de 8 a 10 pasos en la cuota general, bajo el argumento de que los transportistas necesitaban dar solvencia al Sistema Integrado de Transporte de Irapuato (SITI), sin embargo hasta el momento, no se han cambiado los camiones y el Gobierno del Estado tuvo que prestarles para dar el enganche del sistema de prepago, cuya unidad de monitoreo es construida por el Gobierno Municipal.

Según el convenio que fue firmado el pasado 21 de septiembre en presencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo los transportistas presentaron una nueva solicitud para incrementar la tarifa del transporte, la cual fue concedida bajo ciertas condicionantes:

1) Que todos los vehículos que presten el servicio público de transporte de competencia municipal tengan sistema de prepago.

2) Que haya suficientes puntos de recarga y tarjetas suficientes para recargar y distribuir a los usuarios.

3) Realizar una campaña de difusión masiva para la sobre el pago diferencial.

4) Los transportistas hayan pagado en su totalidad los equipos y hayan cumplido con los compromisos establecidos en el SITI.

La tarifa diferencial señala deberá de estar respaldada por un estudio técnico y la solicitud formal por parte de los concesionarios para que una vez que inicie el SITI y una vez cumplido los compromisos, con la aprobación del Ayuntamiento, se pueda implementar el incremento tarifario.

No obstante, en el convenio se precisa que esta tarifa diferencial no constituye un incremento tarifario: “no constituye una aumenta la tarifa toda vez que se busca fomentar e incentivar el pago de la tarifa del citado servicio mediante la utilización de la tarjeta de prepago del sistema de cobro”.

El contrato del sistema de prepago se realizó con la empresa NRTEC Desarrollos Tecnológicos SA de CV con un costo de hasta 42 millones 699mil 110 pesos, para lo cual el Gobierno del Estado a través del Fideicomiso para la adquisición, modernización y administración del Sistema de Cobro aportará 24 millones 307 mil 475.20 pesos, de los cuáles 17 millones 079 mil 604 pesos ya fueron depositados para dar el enganche del sistema de prepago.

La aprobación de esta modificación al contrato se realizó en medio de una trasmisión de la misma con diversas fallas que impidió la difusión de este punto en particular, en el que el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez comentó en entrevista que no había nada en particular sobre el mismo, solo que daba pauta para la utilización de los dineros.

El Dictamen Técnico del Transporte Público que dio pie al incremento tarifario en el 2019, establecía que con el aumento de dos pesos, los transportistas triplicarían su ganancia al obtener 141 millones 300 mil pesos libres de gastos anualmente.