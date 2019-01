Aumentarían costo en el recibo del agua 

Advierten que de continuar los aumentos en las tarifas eléctricas pedirán al Congreso aumentar más del 4% anual en los cobros

José Luis Ramírez

Guanajuato.- El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guananjuato (Simapag), José Lara Lona reveló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aumentó en un 10% el costo de la tarifa eléctrica del organismo que en el 2017 fue de alrededor de 26 millones de pesos y para el 2018 tiene que pagar casi 29 millones de pesos por lo que advirtió que de seguir los aumentos el próximo año se tendría que subir el costo en el recibo del agua.

El funcionario del organismo explicó que son diferentes tarifas las que la CFE les cobra pero en el tema del bombeo de los pozos la modalidad del cobro del tipo industrial, que es de las tarifas más altas y a parte la luz comercial de las oficinas donde administrativas.

Comentó que la capital del estado tiene una gran ventaja, pues en su mayoría el agua que circula en la ciudad y las comunidades proviene de las presas y no es necesario bombearla, pero aun así en varias zonas de la ciudad se tiene que sacar de los pozos para el abastecimiento.

“A nosotros nos ha incrementado el costo de la energía eléctrica alrededor de un 10%, nosotros no somos representativos, es muy poco lo que nos ha subido a nosotros porque mucha de nuestra producción el 40% de nuestra producción de agua es de presa, entonces no bombeamos, (…) CFE tiene un esquema tarifario muy complejo, nosotros tenemos varias tarifas de las cuales nos cobran nuestros servicios, es decir CFE no te cobra lo misma la luz de una bomba de algún pozo que de las oficinas”, indicó el director del Simapag.

Sin embargo dijo que de seguir los aumentos el próximo año tendrán que pedir al Congreso del Estado se autorice el incrementar el cobro del agua a los ciudadanos mayor al 4% inflacionario para poder ajustar el presupuesto que tiene el organismo y mantener sus finanzas sanas.

Comentó que los organismos municipales de otros municipios como Silao, Pénjamo entre otros que su abastecimiento es por medio de bombeo de pozos pagan hasta el doble de luz y es por ello que buscan enviar un exhorto al Congreso de la Unión para revisar el tema porque el aumento en la tarifa de energía eléctrica ha sido considerable para operar de manera regular.

