Aumentan pleitos por custodia de hijos

Las disputas legales entre madres y padres por la custodia de los hijos se han disparado en la entidad de forma dramática los últimos seis años

Guanajuato.- Si hay hijos de por medio, después del divorcio viene la segunda parte de la pelea, en muchas ocasiones una disputa más cruenta: la batalla legal entre padres por la custodia de los menores. En el último lustro, los pleitos legales por quedarse con los hijos prácticamente se cuadruplicaron en el estado.

En el año 2013, el Poder Judicial registró 1485 casos de este tipo, pero la cifra se disparó a 5 mil 185 en el 2017. De enero a agosto de este año, los juzgados tienen expedientes de mil 707 casos.

Fue en el año 2014 cuando la cifra se elevó de abruptamente, pues creció más del doble respecto al año anterior al llegar a los 3 mil 357. En total, de 2013 a abril de 2018, 19 mil 577 parejas han disputado en los juzgados algún asunto referente a la custodia de sus hijos.

Bienestar primero

El parámetro que todos los jueces deben seguir cuando se trata de un caso de custodia de menores de edad, es el interés superior del menor, y éste es el ámbito en donde se desarrolla el niño, afirmó Laura Angélica Ángeles Zamudio, quien ha sido juez de lo familiar desde 2013.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que lo fundamental no es el dinero, sino el bienestar familiar de los menores”, explicó en entrevista con correo.

Aclaró que cada asunto se trata de manera particular, no se puede generalizar porque cada familia es muy diferente: hay madres solteras, padres solteros, abuelos, padre y madre, tal vez parejas homosexuales.

“Nosotros tenemos que partir de la idea como juez que los dos: papá y mamá son aptos (para tener la custodia)”, añadió.

¿Qué es la custodia? Es la figura jurídica que define con quién permanecen fisicamente los menores de edad, cuando los padres están separados y existen conflictos entre ellos. Existen dos tipos de custodia: la provisional y la definitiva.

La también secretaria general del Supremo Tribunal de Justicia, informó que para tomar sus decisiones, los jueces se basan mucho en la opinión de psicólogos y trabajadores sociales, quienes les ayudan a hacer las entrevistas con los niños, porque también a ellos los interrogan, “los jueces tenemos que ser muy creativos para proponer soluciones”.

Comentó que en ocasiones, cuando hay un conflicto muy enconado entre los padres, el juez también puede dictar sentencias donde ordene a los progenitores tomar terapia psicológica o asistir a la escuela para padres del DIF, “es frecuente hacerlo”, reveló.

Aunque aclaró que “la mayoría de los juicios son sin pleito. Muchos de los asuntos son con conciliación”.

Proceso de duelo

El proceso de duelo que se vive tras un divorcio afecta principalmente a los menores, sobre todo cuando hay una disputa por su custodia, afirmó el perito en Sicología, adscrito a la Procuraduría Auxiliar en Materia de Asistencia Social del DIF Salamanca, Juan José Fonseca Gutiérrez.

“Si ya decidieron el divorcio, se debe seguir en la construcción de ese vínculo padre-hijo, porque ese niño sufre un abandono, inestabilidad emocional, por lo que no se debe perder de vista que no dejan de ser padres, hay que sanar ese vínculo”, afirmó el especialista.

Indicó que como parte del proceso de duelo, los mayores índices de atención emocional (por cuestiones biológicas) los estados depresivos, son más comunes en las mujeres y los menores al enfrentar una separación de su familia.

Lo que vale en el juzgado Los jueces revisan varios aspectos para otorgar la custodia: Cercanía de los padres con los hijos

El ambiente en que se desarrolla el niño

El trabajo de los padres

Horarios laborales de los padres

Apoyo de la familia para cuidarlos

Ubicación de los domicilios de los padres

Explicó que en los menores “de los 11 años en adelante, -hablamos de la tercera infancia o pre adolescencia-, viene el cambio de primaria a secundaria, cambio de roles de personalidad y se vuelve más complicado por la vivencia de los duelos de divorcio”.

Señaló que el hombre se resiste a tener atención psicológica, “tal vez por machismo… ‘No estoy loco, no soy débil, no lo necesito, mis papás también se separaron y no necesité de esto’, es parte del discurso que todavía escuchamos; y sí se rehúsan los hombres”, dijo.

Indicó que el DIF trabaja con familias en ese proceso, en tres áreas; jurídica, sicológica y trabajo social, para atender a las familias que presentan los casos de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodias de los menores.

La pensión, el vínculo que quedó Jazmín Castro / León Cerca de 10 años pasaron para que Leonel N volviera a tener contacto con sus hijos, tras varios procedimientos jurídicos, un desfile de abogados y un desembolso aproximado a los 150 mil pesos. Años después de perder la custodia, a Leonel ‘N’ lo buscaron sus dos hijos, solamente para pedirle apoyo económico. Fue en el 2008 cuando Leonel demandó a su esposa por abandonar su hogar, a partir de ese momento su vida cambió, pues se alejó de sus hijos que en ese entonces tenían ocho y tres años de edad. Leonel denunció abandono de hogar pero tuvo que solicitarle a su esposa que le permitiera ver a sus hijos, pues durante el proceso de divorcio que duró dos años, ella no lo dejó acercarse ni un momento para ver a los menores. “Llegaba a pararme afuera de las escuelas aunque sea para verlos salir, y ahí era la única forma de verlos crecer, pero no me podía acercar porque según su madre les hacía un daño psicológico”, comentó el padre. Finalmente y tras pagar varios abogados pudo divorciarse, pero siguió con el calvario de buscar a sus hijos; la exesposa lo demandó para que les diera una pensión alimenticia sin derecho a convivir con ellos, esa lucha se extendió casi nueve años. Aunque realizó diversos procesos y tuvo diferentes abogados, nunca logró un acuerdo conciliatorio que frenara las disputas. Su frustración creció al ver cómo las autoridades no lo favorecían en las resoluciones: le exigieron el pago de una pensión y se limitaron a indicarle que si los niños no lo querían ver, no se podía hacer nada al respecto. Amargo reencuentro Fue hasta el inicio de este ciclo escolar que sus dos hijos se pusieron en contacto con él, pero fue solamente para solicitarle apoyo económico: la mayor, de 18 años, le pidió apoyo para pagar la universidad y el más chico, la secundaria. Aseguró que sólo recibe mensajes los días que debe pagar, y cuando los ve en la calle los saluda, “pero ya no es lo mismo”; aunque ya ha pasado una década, él espera que algún día pueda ayudarlos a comprender lo que sucedió.

Teme que tome vicios del padre Roberto Lira / Celaya La señora Ruiz, quien tiene dos hijos -uno de 15 años y otro de 13 años-, tuvo que separarse de su esposo debido a que era agredida, además de que él consume drogas y bebidas alcohólicas. Cuando su entonces pareja la corrió de la casa, ella se llevó a sus dos hijos, sin embargo el mayor regresó a vivir con él y actualmente no estudia, pues su papá lo puso a trabajar en una carnicería, “está mal vestido, sucio, no come bien, y no tiene los cuidados adecuados de un menor”, aseguró la madre de familia a correo. Además del desgaste emocional y económico, la señora Ruiz sufre por la falta de atención de las autoridades, quienes complican o no dan tratamiento adecuado a los casos, según comentó la activista Sonia González Carrillo, de la Regla Rota, organismo que brinda apoyo a hombres y mujeres en este tipo de casos. No hay respuestas Desde hace dos años la señora Ruiz está buscando apoyo para que su hijo regrese con ella, pues él quiere volver a estudiar y a la casa de ella, pero el papá no lo deja y los ha amenazado; asegura que el hombre explota al menor, quitándole el dinero que gana en la carnicería, además el hijo acompaña a su padre a tomar y cuando se droga, por lo que teme que siga su ejemplo. En los juzgados un abogado de oficio lleva su caso, además ha buscado ayuda en varias dependencias: en el DIF, en el Instituto Municipal de la Mujer y en la Unidad de Atención Integral de la Mujer. En los tres lugares le hicieron estudios psicológicos a ella y sus hijos, pero no ha habido respuesta ni seguimiento. González Carrillo señaló que la señora Ruiz y otros padres que están en la misma situación, viven en la zozobra sobre todo por las condiciones en que viven sus hijos. “Emocionalmente la angustia, la angustia de saber si ya comieron, si están bien, si tiene un techo, la angustia es terrible, la vulnerabilidad de los hijos que también se encuentran en una situación precaria o como en este caso que el hijo se encuentra con un padre violento, alcohólico drogadicto, que además lo ve y lo acompaña”, expresó.

