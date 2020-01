Aumentan los delitos en colonia Las Fuentes

Este lunes se difundió en redes sociales el asalto a una mujer en calles de este lugar y vecinos aseguraron que estas escenas se ven constantemente

Luz Zárate / Roberto Lira

Celaya.- La colonia Las Fuentes hace unos años era meramente residencial, pero actualmente es una de las zonas comerciales y restauranteras más visitada de la ciudad, lo que provocó la llegada de más visitantes pero también más inseguridad, de lo cual ahora se quejan los vecinos.

Este lunes se difundió en redes sociales el asalto a una mujer en la calle de Salto del Agua y Avenida Las Fuentes, pero los vecinos aseguran que esa escena se ve continuamente en las calles de la colonia.

“Eso que se publicó se vive continuamente, me atrevería a decir que diario andan esos asaltantes en esta zona y otras (…) lo malo es que por más videos que salen en redes sociales, siguen las cosas igual, no hay manera de frenarlos. Esta colonia era tranquila y ahora da miedo salir”, dijo Gaspar Ortiz.

Refuerzan la protección

La inseguridad y hechos de violencia que se viven en su colonia, aunado al temor de algunos por el incremento de robos y otros hechos delictivos, han generado que los vecinos de las Fuentes refuercen las medidas de autoprotección de su persona y de su vivienda.

“Nosotros hemos puesto cámaras de seguridad, reforzamos puertas, ventanas, azoteas, además ya no salimos después de las 8 y en la mañana procuramos no andar en la calle si no es indispensable salir, cuando vamos a trabajar es rápido y cuidándonos muy bien de los que se ven sospechosos, pues hay muchos rateros”, señaló Patricia Gaytán.

En un mapa delincuencial que presentó la Fiscalía estatal el año pasado se identifica a la colonia La Fuentes como una de las zonas donde hay más robo de vehículos; también la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado reportó en el 2019 que es de las zonas más patrulladas porque se estuvieron presentando el año pasado asaltos a personas, a negocios y robo de vehículo.

Analizarán calles enrejadas

La Comisión de Gobierno y Reglamentos retomó el análisis de las disposiciones administrativas para los pasos controlados en calles del municipio, para lo cual deberán participar el nuevo secretario de Seguridad, así como la dependencia de Desarrollo Social para dar su punto de vista.

“Abordamos el tema de la disposición administrativa de los accesos controlados, las rejas; la una propuesta que nos trae la dirección de Desarrollo Urbano en la cual nos dice que tenemos 425 rejas actualmente colocadas en el municipio al mes de octubre del año pasado y de lo que se trata es de actualizar las disposiciones administrativas”, comentó el presidente de dicha comisión, Ezequiel Mancera Martínez.

El regidor explicó que las nuevas disposiciones administrativas contemplan otorgar permisos por los tres años de la Administración.

