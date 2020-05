Aumentan hasta 60% el precio de la cerveza

Nancy Venegas

Irapuato.- En los Oxxos de Irapuato se terminaron las cervezas. Este sábado los refrigerados en los que se colocaban las bebidas, estaban repletos de vinos, bebidas alcohólicas preparadas, refrescos y jugos.

Luego de que directivos nacionales del grupo Femsa, informaran que su stock de cervezas era suficiente para abastecer 10 días a las tiendas del país, este sábado se registró desabasto de la bebida en establecimientos locales.

“Las cervezas se terminaron desde el viernes en la noche, no sabemos si nos van a surtir ni en qué fecha sería, no nos han informado nada, aquí en la bodega ya no tenemos”, platicaron trabajadores del Oxxo ubicado en el Bulevar Ejército Nacional, en la colonia Las Reinas.

Al menos 5 consumidores que esperaban encontrar cervezas en este negocios, comentaron que recorrieron otras sucursales ubicadas en la zona norte y sur, donde no pudieron comprar las bebidas.

En los refrigeradores donde se colocaban las cervezas, fueron colocados vinos, bebidas alcohólicas preparadas, jugos y refrescos.

