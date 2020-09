Aumentan designación para compra de patrullas

Ana Ojeda

San Francisco del Rincón.- Javier Casillas Saldaña, alcalde de San Francisco del Rincón, hizo una valoración de las afectaciones al sector productivo local, al considerar que las caídas en ventas de productos y/o servicios varía desde el 45 a un 80% a consecuencia de la pandemia de Covid.

Ya que la producción del calzado y sombrero es donde se concentra la mayor fuerza laboral, dependiendo de la cantidad de producción, las caídas van desde el 45%, otros al 60%e incluso hasta el 80%, cuando hay empresas que detuvieron hasta dos meses o más la actividad.

“Algunos clientes suspendieron pedidos que ya estaban en proceso, y ya no recibieron mercancía, para distribuir el productor se quedó con todo, sin embargo, actualmente en agosto, se da un movimiento que tendería a marcar una recuperación, pero es una recuperación no muy clara, habrá que esperar más tiempo para señalar si hay o no mejorías”, planteó.

Para tener datos precisos de las afectaciones laborales reales contra la reactivación, deberá esperarse al cierre del tercer trimestre del año.

En la actualidad aparentemente ya se reintegraron varias personas a su vida laboral, aunque se presenta otro porcentaje que sigue “castigado”, en el sentido que han sido los obligados a mantenerse al margen como es toda el área de organización de eventos, meseros, banquetes, música y otros que implican concentrar gran número de personas.

“Sabemos que la obra pública es un detonante de la inversión porque lleva a la movilidad de diferentes ciclos económicos, el Municipio no cuenta con obras de gran magnitud en este momento, hay actividad para avanzar poco a poco y el reto junto con la meta es que el año entrante en la ciudad se puedan tener alcances similares a años anteriores”, enfatizó.