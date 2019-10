Aumentan denuncias de asalto a vehículos

También crece el número de reportes de robo a casa habitación; seis de cada diez robos ocurren con violencia, aún si no hay resistencia

Luz Zárate

Celaya.- Las denuncias por robo de vehículo en la ciudad aumentaron el doble con respecto al año pasado, siendo agosto el mes con mayor número de atracos. De enero a septiembre del 2019 se han denunciado 1077 robos, mientras que el año anterior en el mismo periodo fueron 529.

En agosto se registró el mayor número de robos a automóviles, con 150 denuncias, casi cinco por día, según los datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Hace unos años el robo de automóviles se suscitaba de manera pasiva, muchas veces cuando el conductor no se encontraba en el coche; ahora los atracos se caracterizan porque los propietarios están en el interior del vehículo o incluso hasta van circulando y bajan a las personas a punta de pistola y si los conductores se resisten las consecuencias pueden ser mortales.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que del total de robos en el municipio el 59% (seis de cada diez) son violentos. Mientras que el 41% restante sucedió cuando la unidad estaba estacionada.

Según un mapa delincuencial que publicó la Fiscalía General del Estado hace unos meses las zonas más peligrosas donde se comenten este tipo de delitos es en Las Fuentes, San Juanico, Zona Centro, Alameda y Valle del Real.

Otros robos

El robo a casa habitación también aumentó: de enero a septiembre del 2019 se han denunciado al MP 301 hurtos, contra 213 del año pasado.

Mientras que disminuyó el robo a negocio, pues de enero a septiembre de 2018 se denunciaron 1374 robos, cifra que bajó a 1432.

Las denuncias de robo a transeúnte también están a la baja, de 70 atracos en el 2018, el MP ha abierto sólo 27 carpetas de investigación.

El SNSP sólo registra las denuncias que son interpuestas ante MP y cuyo compendio reporta la Fiscalía General del Estado.

Y aunque el robo es el delito con más incidencia, es poco denunciado por la falta de confianza en las autoridades ministeriales.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) señala que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93%, es decir, por cada delito denunciado, nueve no se informan a la autoridad ministerial.

La prevención de este delito compete directamente al municipio.

