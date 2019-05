Aumentan al doble robos de vehículo

En el lapso de un año los atracos a las unidades subieron hasta en 17%; además, la violencia con la que se realizan también se ha elevado. De enero a abril del presente año se denunciaron 424 delitos

Luz Zárate

Celaya.- Aunque las autoridades municipales han dicho que se trabaja para disminuir el índice delictivo, el robo, en todas sus modalidades, y que es uno de los delitos que afectan directamente a los ciudadanos ha ido a la alza en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que de los 2 mil 502 que se reportaron en el 2018, en este cuatrimestre suman 2 mil 932 las denuncias en el Ministerio Público, es decir, hay un aumento del 17.1%.

El director de Policía, Martín González Maqueda, señaló en días pasados que han disminuido los robos con violencia, pero las estadísticas que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan lo contrario.

El robo es el delito que más denuncias tiene, pero es poco en comparación con los hechos reales que se suscitan; por ejemplo, en enero y febrero sólo se denunciaron 4 robos a transeúntes, pero en redes sociales la cantidad es aún mayor ya sea por desconfianza a las autoridades, la falta de actuación policial y el considerarlo ‘una pérdida de tiempo’.

Más violentos

El robo de vehículo es el que ha repuntado casi al doble en comparación con los denunciados en el 2018, pues según las cifras del SESNSP de enero a abril del presente año se denunciaron 424 delitos de este rubro, en comparación con los 213 que se registraron el año pasado.

Además ahora los atracos son el doble de violentos, pues predomina el uso de armas de grueso calibre, amenazas y amedrentamiento que puede ser hasta mortal sin distinción de lugares ya que en esta nueva modalidad también suceden robos de coches afuera o cerca de escuelas y en zonas altamente pobladas.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 señaló que la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, es de 93.7%, lo que representa que por cada delito denunciado, nueve no se informan a la autoridad ministerial.