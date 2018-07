Aumentan acciones de seguridad tras homicidios en la capital

En lo que va del año se han registrado ocho ejecuciones, el titular de Seguridad Ciudadana manifiesta que se ha implementado el operativo ‘Guanajuato Capital Segura’

María Espino

Guanajuato.- En lo que va del año en la capital guanajuatense se han registrado ocho asesinatos por diversas causas, por lo que las acciones de seguridad en materia de prevención han aumentado y se ha implementado desde hace meses el operativo ‘Guanajuato Capital Segura’, así lo manifestó el titular de Seguridad Ciudadana Christian Ortiz Muñiz.

Recordó que las ocho ejecuciones se trata de los casos que fueron registrados: un muerto a balazos en la taquería El Paisa de Marfil; en San Luisito un hombre ejecutado a balazos dentro de una camioneta; dentro del balneario ASTAUG un joven fue asesinado con arma blanca; el caso de la familia Morales Mendiola, del parricida que mató a sus padres y a su hermano; en el túnel Tamazuca un joven que fue asesinado cuando caminaba por este lugar; el más reciente fue el caso del pasado fin de semana en donde asesinaron a un hombre a balazos dentro de su camioneta cuando transitaba por la calle Tepetapa.

Christian Ortiz mencionó que en el 2013, 2014 y 2015 se registraron 15 homicidios por año, en el 2016, la cifra bajó a 14 asesinatos y en año 2017 fue el más bajo con 7 ejecuciones cuantificadas.

El funcionario dijo que si estas ejecuciones están o no vinculadas al crimen organizado es algo de lo que no tienen certeza y es un tema que está siendo investigado por el Ministerio Público. Comentó que la Procuraduría general de Justicia ha logrado la detención de algunas personas que han sido vinculadas a proceso por ser presuntos responsables de alguno de los hechos, no abundó en detalles.

