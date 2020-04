Aumentan a 233 los muertos por coronavirus en México

Redacción

Ciudad de México.- Personal médico del Hospital General de Zona Número 48 de la alcaldía Azcapotzalco, en CDMX fueron agredidos e incluso amenazados de muerte por familiares de un paciente que murió a causa del covid-19.

A través de un video difundido por trabajadores de este hospital en redes sociales, se puede observar cuando dos mujeres y cuatro hombres agreden físicamente a por lo menos 6 médicos y enfermeros tras no poder ver a su familiar contagiado de coronavirus tras el fallecimiento de este.

“El personal de salud sufrimos las consecuencias de gente que no toman las cosas con seriedad y por más de que se les diga que no salgan de sus casas hacen caso omiso en general de las medidas de precaución y piensan que el Covid es un invento”, escribió en su cuenta de Facebook Olga Flores, una de las empleadas del sitio.

Un enfermero Daniel Zamora resultó con golpes en el rostro, mientras una doctora teme por su vida luego de que fuera amenazada.

Los hechos ocurrieron ayer por la tarde luego de que los médicos encargados de área de COVID-19 dieran la noticia a los familiares.

“Hoy falleció un paciente con COVID que permanecía en aislamiento dónde solo tiene acceso el personal de salud, al darles la noticia agredieron físicamente al policía de la entrada entraron dos señoras y 4 hombres que al parecer uno de ellos venía armado, los cuales le pegaron a dos policías de vigilancia, exigiendo ver a su familiar e insultando y amedrentando al personal”.

“Uno de mis compañeros enfermeros fue agredido dejándolo herido y una doctora amenazada de muerte, por restringirles el paso a un área COVID, dónde tuvo que intervenir la policía externa, da impotencia al no poder hacer nada porque puede salir contraproducente, y solo nos queda esperar”, escribió una usuaria de Twitter, quien también trabaja en el lugar.

Daniel Zamorano también compartió una fotografía de su rostro golpeado y manifestó su inconformidad con la situación.

“Me golpearon porque su familiar murió por COVID- 19, desde el lunes no lo ven porque está aislado y por la misma razón el paciente tiene un protocolo a seguir, no se entrega así, no tendrás tiempo para despedirlo, no es como ningún otro fallecido, tiene que ser incinerado”, escribió.

Hoy falleció un paciente con COVID en el. Hospital de zona de Azcapotzalco.

que permanecía en aislamiento dónde solo tiene acceso el personal de salud, al darles la noticia agredieron físicamente al policía de la entrada entraron dos señoras y 4 hombres que al parecer uno de pic.twitter.com/5uzLTwKy22 — angie HDLMX-H1 (@moverseesvivir) April 10, 2020





