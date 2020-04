Aumentan a 2 millones 101 mil 164 los contagios en el mundo

Redacción

Argentina.- María Caballero, es una profesora de una escuela rural en Argentina, y decidió hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a sus alumnos durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Según publica el portal Infodig la maestra, es madre de tres hijos y con 20 años de docencia y quien ha recorrido hasta más de 10 kilómetros para que sus estudiantes puedan tener actividades durante esta confinación.

“Como no hay clases y los chicos no tienen Internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las tranqueras. Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos a la distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos”, contó la docente en diálogo con TN.

María es la única maestra del Centro Educativo Rural donde asisten 20 alumnos, siete en jardín de infantes y 13 en la primaria.

Una vez por semana va una docente para los más pequeños, pero los demás días ella se hace cargo de todos. No sólo les enseña sino también les festeja los cumpleaños.

Previo a la pandemia del coronavirus, era la primera en llegar a la escuela. A las 7:45 esperaba a los chicos, y a las 8 arrancaban las clases hasta el mediodía. Algunos alumnos viven cerca, pero otros caminan hasta tres kilómetros para ir a aprender, y cuando llueve no pueden llegar.

Además de la tarea, en las bolsitas que deja en las tranqueras, la maestra les lleva los materiales porque muchas familias no tienen suficiente dinero para comprarlos. “Esta semana les llevé tijeras, papeles de colores y pegamento porque tenían que hacer manualidades. Es importante que los chicos tengan creatividad y se entretengan en estos días”, sostuvo la docente.

María Caballero, es una profesora de una escuela rural de Santa Fe, Argentina, quien ha decidido hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a sus alumnos durante la crisis sanitaria del coronavirus. Los niños del sector no tienen acceso a internet. pic.twitter.com/LDrEgfT7hk — abel Escalante chang (@abelEscalantec1) April 16, 2020

Con información de Infodig

RC