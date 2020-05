Aumenta violencia intrafamiliar en Acámbaro ante la falta de cerveza

Onofre Lujano

Acámbaro.- La Ley Seca no está establecida legalmente, simplemente no es esencial la venta de cerveza, externó el alcalde Alejandro Tirado Zúñiga. Además, comentó que esto debió haber sido aprobado por el Ayuntamiento y que no ha pasado por los ediles. Está marcado en el decreto que fue aprobado a nivel federal, pero no está como esencial.

Mencionó que saben sobre el tema que se dio a nivel nacional en las cerveceras, pero insistió que no está marcado dentro de los servicios necesarios. Lo que se hizo en el municipio fue limitar a las tiendas que venden abarrotes y que expenden productos que están como esenciales, sin permitir la bebida de bebidas embriagantes, por lo que no podría llamarse Ley Seca.

También destacó que la prohibición en la venta de bebidas ha generado actos de violencia intrafamiliar por el confinamiento. Estos casos se han disparado a través de denuncias al DIF municipal, con un alza de casos de agresiones, por lo que se han atendido por parte de los encargados de este fenómeno.

