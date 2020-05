Aumenta presencia de mendicidad en calles

Roberto Lira

Celaya.- A pesar del llamado que se hizo de limitar los festejos del Día de la Madre, la Dirección de Fiscalización autorizó que negocios esenciales y no esenciales trabajen los días 8 y 9 de mayo en su horario regular, aun cuando se tiene pronosticado que los próximos días serán los de más alto contagio de esta enfermedad.

El pasado lunes, el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza, hizo un llamado a la ciudadanía a limitar los festejos por el Día de las Madres, pues se considera que este fin de semana y los días siguientes se tengan los puntos más altos de contagios, sin embargo, para los días viernes y sábado se autorizó la apertura de establecimientos esenciales y no esenciales en vista de los festejos de las madrees.

“Van a trabajar lo que es 8 y 9 de mayo respecto de esenciales y no esenciales con su horario normal para así poder darle un poco de desahogo a la cuestión de que se han estado resguardando ciertos días los no esenciales, esto con la finalidad de que si hay necesidad de comprarle algún regalo a las mamás de Celaya se dé esa apertura en estos dos días y a partir del 10 pues ya se guardaría y no habría venta de productos no esenciales”, explicó la directora de Fiscalización, María Azucena Arredondo Mendoza.

La funcionaria explicó que esta medida aplica para mercados, tianguis y comercios establecidos, que podrán abrir hasta las ocho de la noche de los días señalados, asimismo, los no esenciales deberán permanecer cerrados el día 10 de mayo y durante las dos semanas siguientes, asimismo, enfatizó que se trabajó con los comerciantes en tener todas las medidas de seguridad e higiene para trabajar.

Arredondo Mendoza, señaló que la apertura de estos negocios no es una invitación a la ciudadanía a no salir de sus casas y exhortó a hacer las compras solo una persona.

“Seguimos invitando a las familias a no salir, si alguien va a salir a comprar flores para su mamá que sea una sola persona, si alguien va a salir comprar comida para tener su reunión en casa que sea una sola persona; entendamos que el comercio es esencial, seguimos con el tema que no son esenciales, pero son necesarios y los tenemos que seguir trabajando”, dijo la directora de Fiscalización.

En cuanto a los restaurantes, señaló que estos permanecerán abiertos, pero deberán continuar con las restricciones con las que han venido trabajando los últimos días, como trabajar a un 50 por ciento de su capacidad y no vender bebidas alcohólicas.