Aumenta matrícula ‘prepa’ salmantina e impulsa ‘curso cero’

Cuca Domínguez

Salamanca.- La Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de la Universidad de Guanajuato, plantel Salamanca, aceptó para el ciclo escolar 2018-2021, que comenzará el 6 de agosto a 662 alumnos, 630 del bachillerato general y para el bivalente 32; de un total de 730 fichas que se entregaron.

Lo anterior fue dado a conocer por la directora del plantel, Teresa Sánchez Conejo, quien precisó que de los que fueron aceptados y tuvieron calificación de siete hacia abajo, están en un ‘curso cero’ para elevar sus conocimientos en matemáticas y español, para que no tengan problemas durante el semestre que iniciará en agosto, pero además durante las clases regulares se les seguirán brindando asesorías por la tarde.

En el caso del ‘curso cero’ 257 alumnos los están recibiendo y si están atendiendo, se han conformado grupos de entre 38 y 40 alumnos, en 7 grupos.

“Este es un esfuerzo adicional por parte de los maestros, que aunque pudieran estar de vacaciones, están dedicando su tiempo a brindar las clases para que los alumnos se regularicen; matemáticas se ofrece de 8 a 10 de la mañana y español de 10 a 12; lo que ha obligado a los profesores a mover sus horas de trabajo y hasta el 13 de julio.

Entendemos que los estudiantes no quieren tomar clases, quieren vacaciones, pero para nosotros es conveniente para que sean conscientes de que no ingresaron por un buen promedio, que los profesores siembren una semilla en los alumnos que sí quieran estudiar y atender”, dijo.

Dijo que la mayoría que no están en el curso el nivel de ingreso fue de 7 a 9.6, esos no se citaron, están en sus casas descansando.

Sobre si es necesario que la ENMS recomiende u observe a las secundarias para que nos niños tengan mejores conocimientos, dijo que “debe ser en particular, porque influye muchos factores, porque ejemplo estoy dando clases de matemáticas, veo que hay muchachos que no estaban tan mal, que les dio nervios presenta un examen, otros que sí adolecen y no se les dio seguimiento desde antes, hay jóvenes con los que hay que sentarse con ellos y explicarles, lo que no se puede hacer porque se tienen grupos números, pero en lo que se pueda lo subsanará la escuela con este tipo de cursos y será con la ayuda de los profesores de la escuela”.

Por lo que toca al proceso de inscripción, dijo Sánchez Conejo, que están viniendo a preguntar, pero hasta el 23 de julio se abre la plataforma para que se inscriban los de primer semestre y aparecerá su turno, que es la inquietud de varios; los que tengan dudas a partir del 30 de julio estará el área administrativa y alguna duda con ellos lo preguntan.

Igual y pueden acudir antes porque en esta escuela se sigue trabajando, porque está el curso de verano que comenzó el 9 de julio y termina el 28 de julio.

