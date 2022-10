Con la llegada de la pandemia, la donación de órganos en Guanajuato disminuyó, por lo que buscan recuperar esta cultura…

Irapuato: Gabriel hoy puede disfrutar la vida normal de un niño. Esto, luego de recibir la donación de un riñón, por lo que el pequeño, con lágrimas, agradeció a “su salvador” y a su familia que decidió regalarle nuevamente la vida.

Gabriel es uno de los 30 niños que han recibido este año un trasplante. Sin embargo, en la lista de espera al menos otros 30 niños tienen la esperanza de recibir un riñón. En Guanajuato, de las mil 500 personas que están en la lista de espera, mil 440 tienen insuficiencia renal.

El director del Centro Estatal de Trasplante (Cetra), Rodríguez López Falcony, comentó que son 60 personas que esperan recibir una córnea y el resto esperan un riñón. De la lista de mil 500, dijo, la mayoría son de Irapuato, León y Celaya. Sin embargo, llama la atención Dolores Hidalgo y Acámbaro, donde hay un alto índice de personas con problemas renales.

La situación en esos dos municipios la ha investigado desde hace años el área de prevención. De acuerdo con los estudios, descartaron problemas ambientales y presumen que es un tema genético.

Falcony comentó que en el 2019, hubo más donaciones (109), pero con la llegada de la pandemia se bajó a 30. En el 2021 fueron 40 las donaciones, y en lo que va del 2022 registran 40 donadores, por lo que esperan superar la meta este año.

Cultura de donación de órganos

Actualmente, señaló que la sociedad está más sensibilizada para donar, pues en Guanajuato ocho de cada diez familias deciden sumarse a la causa y donar los órganos de sus familiares. En la página oficial de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la gente puede descargar la tarjeta de donación de órganos.

“La donación de órganos es la muestra palpable de que existe vida después de la muerte”, dijo la mamá de Gabriel al agradecer a las familias que han aceptado dar vida y quienes fueron reconocidos por autoridades de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Rodrigo Falcony, agradeció a esas familias, pues además de confiar en el sistema de salud para atender a sus familiares y aunque no se tuvo el resultado deseado, aun así volvieron a confiar para ahora dar vida después de la muerte.

El pequeño Gabriel agradeció frente a todos el gran regaló que recibió, pues su proceso fue de tristeza, dolor y desesperanza. Sin embargo, un día recibió la llamada de que ya había un donador de órgano y pudo llevar a cabo el proceso.

“Ahora puedo ir a la escuela y recuperar mi vida, obviamente con muchos cuidados. Agradezco a los especialistas que me ayudaron en todo el proceso, especialmente a mi donador que Dios me envió como mi salvador y darme una segunda oportunidad de vida. Cada seis de octubre no faltará una oración y una vela como agradecimiento, gracias a ti, honraré tu nombre y agradeceré a tu familia por darme la oportunidad de estar aquí y seguir viviendo”, dijo.

