Aumenta exportación en el estado un 22% en el primer trimestre

María Espino

Guanajuato.- El regreso a clases en el estado de Guanajuato no ocurrirá el 1 de Junio, fecha que hasta el momento la Secretaria de Educación Pública (SEP) ha mantenido como tentativa para el regreso a las aulas y en la entidad el ciclo escolar se concluirá con clases a distancia.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, titular de la Secretaria de Educación en Guanajuato (SEG), informó lo anterior a través de un video difundido la tarde de este jueves a través de la página oficial de Facebook de la dependencia estatal en donde la funcionaria explica que por instrucción del GOBERNADOR Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, informa a la población que el actual ciclo escolar se concluirá con clases a distancia.

“Hoy quiero dirigirme a padres y madres de familia, maestras y maestros de Guanajuato, con la pandemia del COVID-19 estamos viviendo momentos cruciales en los que no podemos bajar la guardia, para nuestro gobernador, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, la salud de todos ustedes es lo más impórtate; él me ha instruido para que les comunique la decisión de concluir el presente ciclo escolar con clases a distancia por lo que no habrá regreso a clases”.

Bustamante apuntó que la SEG acordó con la SEP que una vez que se tenga listo el calendario del próximo ciclo escolar el regreso de la población estudiantil regresará a clases dos semanas antes del inicio oficial de clases.

La funcionaria estatal resaltó que con estas medidas se busca garantizar la seguridad dela población estudiantil, además se dirigió a los padres de familia a quienes pidió el apoyo para continuar con las clases a distancia y concluir satisfactoriamente el ciclo escolar vigente.

Además exhortó tanto padres de familia como alumnos a mantenerse informados a través de los canales oficiales: seg.guanajuato.gob.mx; y reconoció el trabajo y dedicación de maestras y maestros a quienes agradeció el esfuerzo que han realizado para estar cerca de los alumnos a través de plataformas y dispositivos electrónicos.

“Los invito a aprovechar este tiempo al máximo, a estudiar y sacar adelante este ciclo escolar, a encontramos como familia y a reforzar nuestro deseo de ser mejores, sigamos adelante porque unidos somos más fuertes, unidos somos grandeza”, así finalizó el comunicado la Secretaria de Educación de Guanajuato.

Quizá te interesaría leer:

G.R