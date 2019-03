Aumenta el valor de los autos y no los salarios

El gerente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato comentó que se ha presentado una disminución de compra de vehículos debido a que los precios cada vez es mayor

Jessica de la Cruz

León.- El gerente de la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Guanajuato (Amda), Arturo Palomino, comentó que en los últimos meses se ha presentado una índice de disminución de compra de vehículos, debido a que los salarios no aumentan y prevalecen así desde hace poco más de cinco años y los precios de los automóviles cada vez es mayor su valor en el mercado.

Tan solo a nivel nacional se tienen 20 meses de caídas dentro del sector distribuidor automotriz, es decir, mes con mes se ha venido a la baja las ventas de automóviles. El mes pasado en enero hubo un fenómeno, en el cual se ve un incremento del 1 por ciento, pero la realidad en número reales fue un decremento.

En Guanajuato se iniciaron estas caídas desde el año pasado, aproximadamente entre febrero y marzo. Palomino resaltó que en el 2016 se vendieron 6 mil 200 al mes y ahora son 5 mil 200 autos al mes, lo que representa una disminución de ventas de mil vehículos por mes.

“Entonces sí hemos caído alrededor de un 15 por ciento año contra año y lo que vemos es que va a continuar esta caída, en los próximos meses esperamos recuperarnos alrededor del último trimestre de este año”, dijo el Gerente.

Esta caída depende de varios factores pero principalmente que no hay vehículos que sean de bajo costo en el mercado. Porque los precios de los automóviles son altos, ya que oscilan entre los 180 mil a 200 mil pesos y se debe a que se fabrican más seguros, lo que provoca que se encarezca. Y anteriormente se podía conseguir un auto por debajo de los 150 mil pesos, hoy las circunstancias no favorecen a la mayoría de los ciudadanos, porque los sueldos son bajos y estos no incrementan.

