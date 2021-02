Redacción

Himalaya.- El colapso de glaciar, generó una avalancha en el estado de Uttarakhand, India y hasta el día de hoy los trabajos de rescate continúan.

El derrumbe al norte de la India, cobró la noche de este 7 de febrero la vida de 19 personas, mientras 170 resultaron heridas.

La policía del estado de Uttarakhand, informó a través de su cuenta de Twitter que hasta el momento unas 202 personas han sido reportadas como desaparecidas y 19 cuerpos han sido recuperados en diferentes lugares. Las operaciones de rescate están en pleno apogeo.

Varios obreros, se encuentran desaparecidos, entre ellos, decenas que continuaban atrapados por la mañana de este 8 de febrero en un túnel de 180 metros.

A glacier breach in Uttarakhand's Chamoli district on Sunday has flooded the Dhauli Ganga river, Joshimath. Alert has been issued for Srinagar, Rishikesh and Haridwar districts of Uttarakhand.

Hundreds of ITBP men rushed for rescue.#UserGenerated #Joshimath #Uttarakhand #Glacier pic.twitter.com/tt99dTcbaw