Aumenta deterioro de casas y la incertidumbre de habitantes de la colonia El Rehilete

Empleados de Infonavit buscan nuevas casas para los afectados pero se dieron seis semanas más para resolver la situación y las viviendas se están desmoronando

Cecilia Cornejo

Villagrán.- Luego de dos semanas, la incertidumbre continúa entre los habitantes del Fraccionamiento El Rehilete, quienes esperan que los representantes de Infonavit les respondan y ofrezcan nuevas viviendas, ya que las del fraccionamiento Rehilete están por colapsar.

El pasado 30 de mayo los afectados se reunieron con representantes tanto de Profeco como de Infonavit, quienes les ofrecieron “congelar” su crédito un mes y buscar la posibilidad de reinstalarlos, esto no ha ocurrido y los habitantes temen por su integridad y la de sus familias.

Se espera concretar la reubicación en uno o dos meses, sin embargo para los afectados cada minuto parecen dos, ya que el estado de las viviendas empeora y la temporada de lluvias amenaza con acelerar el deterioro de la construcción y acrecentar la inseguridad de los colonos.

En entrevista dijeron que esperan que en estos dos meses no pase alguna desgracia, pues saben que en cualquier momento las casas se pueden derrumbar. Comentaron que incluso personal de Protección Civil (PC) les alertó del peligro, sin embargo a la mayoría no le queda más que esperar, pues no tienen otro lugar a donde irse.

AR