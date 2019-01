Aumenta CMAPAS tarifa del 3% sólo a consumo ‘elevado’

Herminio Torres señaló que el incremento está por debajo del sugerido por el Congreso del Estado y que además éste sólo es para un consumo por arriba del promedio

Cuca Domínguez

Salamanca.- El servicio del suministro de agua potable sufrirá incremento de sólo 3%, por debajo del 5% que en promedio se incrementó los impuestos municipales y que afectará a los que consumen más de 20 metros cúbicos (m3) de agua al mes, aseguró el presidente del consejo del CMAPAS, Herminio Torres Ajuría.

“De acuerdo a la Ley de Ingresos 2019, la tarifa base por el suministro de agua no se incrementa al consumir de 1-20 m3 de agua al mes; a partir de los 21 m3 se incrementa la tarifa en un 3% y de ahí en adelante se mantiene sin aumento”, informó.

Además, destacó que la mayoría de los hogares tienen un consumo promedio de entre 8-12 m3, por lo que su tarifa no tendrá mayor alza.

A pregunta expresa sobre si el incremento sería igual al 5% que sufrieron los impuestos municipales, dijo desconocer los servicios que sufrirán estos aumentos, pero reconoció que en el caso del suministro de agua potable sin medición, materiales de instalación y otras, sólo tuvieron incremento del 3%.

“Los incrementos del CMAPAS no van más allá del 3% y aunque el Congreso del Estado indicaba que podía tenerse un incremento de hasta el 4.5% en los servicios de agua, el organismo operador no llegó a eso porque los usuarios son muy cumplidos y no se tiene cartera vencida”, señaló.

El pago no compromete el funcionamiento

Sobre esto, agregó que la recolección del servicio es muy dinámica, pues unos meses se tienen 4 millones de pesos y en otros baja a 1.8, por lo que a veces se les apoya para no dejarlos sin el servicio; pero reafirmó que se tiene una cartera vencida mínima que no compromete el funcionamiento del organismo operador del agua.

Torres Ajuría destacó que la gran mayoría de los usuarios pagan entre los 160 y los 250 pesos, dependiendo del consumo de agua.

En la actualidad el CMAPAS opera 36 pozos, de los que se extraen entre 15 y 16 millones de m3 de agua, para abastecer las 56 mil tomas de agua que se tienen en el municipio.

nd