Auguran pronta crisis alimentaria

En Celaya, bajan ventas hasta 50% por carencia de combustibles. En León prevén que si persiste situación en unos cuantos días no habrá distribución de alimentos

Jessica de la Cruz/ Cuca Domínguez/ María Espino

León/Salamanca / Guanajuato.- En caso de que continúe el desabasto de gasolina el sector alimenticio se verá afectado, ya que no se podrá hacer la entrega de la materia prima, así lo dio a conocer Rodolfo Ponce, director de Desarrollo Rural y Urbano de León.

“En unos días habrá desabasto de alimentos, yo creo, sobre todo por la distribución”, argumentó el director.

Es por ello que también el campo sería uno de los sectores más afectados, en caso de que no haya distribución de diésel, debido a que no tendría con que mover sus tractores, no podrían estar cultivando por lo que estará afectando al periodo de siembra y por lo tanto a la producción agrícola.

“Algunas gasolineras tampoco tienen diésel que es el insumo principal para la maquinaria agrícola, nos han hecho reporte de la zona sur, que ya no tienen combustible, en la zona norte sí tienen diésel, y los agricultores tienen sus camionetas de 8 cilindros y no quieren arriesgarse a ir tan lejos por el diésel, entonces sí se nos hizo una cadenita media curiosa”, dijo Ponce.

Aunque no se sabe si realmente por esta falta de suministro de gasolina, se llegue a incrementar el costo de la canasta básica o de las frutas y verduras, les preocupa que por no poder trasladarse a su punto de venta, se pueda dar un alza al costo de estos productos o que se queden sin productos.

En medio de complicación

Los comerciantes del Mercado Tomasa Esteves aseguraron que desde el pasado martes las ventas bajaron hasta el 50% y advierten que de seguir así podría haber desabasto de productos básicos. Javier Sarabia Lozano, presidente de la Unión de Tablajeros, dijo que hay riesgo de no tener cómo movilizar los animales que necesitan sacrificar. El líder de comerciantes de verduras al mayoreo, Rubén Gutiérrez, declaró que están en medio de una difícil situación que está afectando gravemente al sector.

Precisó que los más de 2 mil 500 puntos de venta del recinto se han visto afectados, con 3 mil 500 empleos directos y más 20 mil indirectos.

Por su parte, Rubén Gutiérrez, presidente de los comerciantes mayoristas de la Avenida del Trabajo, dio a conocer que de los 25 agremiados, dos no se instalaron por falta de gasolina y sobre los precios de las verduras, informó que se mantienen.

Sin poder surtir perecederos

Debido a la escasez de combustibles el abasto de alimentos perecedero disminuyó en un 30%, así lo manifestó Roberto Serrano Chirino, titular de la Camara Nacional de Comercio (Canaco) en Guanajuato, quien explicó que algunos comerciantes le han informado que no han podido surtir al 100%.

“Esta situación ha propiciado que empiece a escasear la fruta, la verdura, leche, carne (…) en el caso de las frutas y verduras los negocios de aquí iban diario a la Central de Abastos, entonces si esto continua otra semana no habrán alimentos básicos”.

Roberto Serrano dijo no tener cifras exactas de las afectaciones, pero reiteró que algunos comerciantes han comenzado a manifestar inquietud e incertidumbre sobre lo que ocurrirá si no se estabiliza el estado.