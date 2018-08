Auditorías ignoran responsabilidades civiles y penales: alcalde

Francisco Xavier Alcántara Torres aseguró que algunos casos se sancionan administrativamente por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, pero es irresponsable la tardanza que se tiene

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde interino, Francisco Xavier Alcántara Torres, aseguró que aunque algunos casos observados por la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) prescribieron para sancionar administrativamente, aún quedan las responsabilidades civiles y penales en los casos que así se requiera.

Ante la tardanza de la auditoría en la revisión de la cuenta pública que deriva en la no aplicación de sanciones a funcionarios públicos que han sido omisos en el cuidado de recursos públicos como el inflar el costo de las obras públicas o el haber hecho uso indebido de recursos, dijo que el Municipio no puede hacer nada pues no es de su competencia que se agilicen las investigaciones.

El alcalde interino calificó como una irresponsabilidad de la persona o personas que hayan filtrado la información tratada en la sesión privada pues advirtió que podrían haber incluso sanciones para los responsables; sin embargo, descartó alguna investigación al respecto.

